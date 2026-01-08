市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

11日・日曜日と12日・月曜日は、猛吹雪と大雪、両方の可能性があります。3連休は大荒れのお天気になるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

11日・日曜日と12日・月曜日は風と雪、両方が強まる予報に変わりました。猛吹雪で見通しが悪くなる暴風雪警報が発表される可能性があります。さらに大雪警報が加わる可能性もあります。





その11日の予想天気図です。

小野：

強い冬型の気圧配置です。上空にはこの冬一番の非常に強い寒気も入ります。そのため、11日・日曜日から12日・月曜日にかけて、山地を中心に大雪となる所がある見込みです。10日・土曜日の夕方から11日の夕方までの24時間に予想される降雪量は、多い所で平地では、加賀・能登ともに10センチ、山地は加賀で50センチ、能登で 20センチで、12日ごろにかけて、さらに雪の量は増える見込みです。



改めて、警報の可能性がある日を確認します。

小野：

台風並みの暴風や猛吹雪に警戒を呼び掛ける暴風雪警報は10日・土曜日から、大雪警報の可能性は11日・日曜日と12日・月曜日、きょう8日も出されている高波への警戒、波浪警報は再び、10日に出る可能性があります。



市川：

あす9日のお天気は落ち着きそうですから、雪や風に備えたいですね。

