太宰府天満宮で7日夜、伝統の火祭り「鬼すべ」が行われました。この「鬼すべ」の日に生まれた若者が、若手を先導して祭りを盛り上げました。

■男たち

「鬼じゃ、鬼じゃ。」

お堂の中にひそむ鬼を炎と煙で退治して、1年の無病息災を願う太宰府天満宮の「鬼すべ」。



祭りは氏子らによって代々受け継がれ、1000年以上の歴史があるとされています。

氏子の一人、25歳の法福大孝（ほうふく・ひろたか）さんはことし、若手の中で他のグループとの連絡や後輩の指導を行う「連長（れんちょう）」という役を務めました。





法福さんは幼稚園で「ミニ鬼すべ」を経験し、その魅力にひかれ中学1年から「鬼すべ」に参加しています。今は長崎県で働いていますが、祭りのために毎年地元に帰ります。法福さんは「鬼すべ」が行われる1月7日が誕生日で、周りからは「福男」と呼ばれています。■法福大孝さん（25）「誕生日で年を迎える一日目なので、この後もめちゃめちゃ気合いを入れて、一年健康で過ごせるようにという思いで頑張りたいと思います。」

はっぴに身を包んだ男たちは宮司から神聖な火をもらい、およそ7メートルの大きな松明（たいまつ）にともします。



■男たち

「鬼じゃ、鬼じゃ。」

■森野里奈記者

「今、男たちが大きな松明を振り回しながら進んでいます。」



松明、唐団扇（とううちわ）、鬼係（おにがかり）などの役割に分かれた男たちが、「鬼じゃー」の掛け声に合わせて太宰府天満宮までの道を進みます。



法福さんが担当するのは、鬼がいる「鬼すべ堂」の板壁をたたき破るための「テン棒」です。



■法福さん

「天満宮についたらお客さんがいっぱいいるから、しゃべらないように。メリハリもって、そこだけちゃんとお願いします。」



「鬼すべ」に対する熱い思いを後輩たちに伝えます。

「鬼すべ堂」の前には、およそ600人の男たちが集まりました。



そして、すべての明かりが消され、山積みのわらなどに火がつけられます。

鬼すべ堂の中にいる鬼を退治するため唐団扇をあおぎ、鬼を煙でいぶし出す「すべ手」。

一方、鬼を守る「鬼警固（おにけいご）」が「テン棒」で板壁を打ち破り、鬼すべ堂から煙を追い出して鬼を守ります。

しばらく熱い攻防が続いた後、鬼が退散してフィナーレを迎えます。



■見に来た人

「初めて見るからめっちゃすごかった。」

「火をはたいているところが一番印象的でした。」



■法福大孝さん（25）

「最高でした。これからもみんなで協力し合って、鬼すべや天満宮のお祭りをよりよいものに、若手から盛り上げていければと思います。」



炎が夜空を照らし、勇壮な掛け声が響く「鬼すべ」。地元への思いと地域の連携を再確認する夜となりました。