ことしから前期と後期の2回実施される県内の公立高校入学試験について、8日に前期の志願状況が発表されました。高いところでは5倍を超える志願倍率となっています。



県内の公立高校は今年度から「前期」と「後期」の2回の受験機会を設ける方式に変更されました。このうち前期入試は“特色入試”と位置づけられ、各校の方針に沿って面接や作文などで選抜が行われます。

前期入試の願書受け付けは8日正午に締め切られ、県教育委員会によりますと、全日制の定員はおよそ2380人、志願者数は2700人で、全日制全体の志願倍率は1.14倍となりました。





全高校の志願倍率です。山形東高校では探究科が5.75倍と最も高く、普通科は2倍でした。山形西高校の普通科は4.2倍。山形南高校は理数科3.25倍、普通科2.77倍。山形北高校は普通科1.17倍、音楽科0.46倍です。

山形工業高校では情報技術科が2.55倍。

山形中央高校は普通科1.67倍、スポーツ科1.34倍です。

上山明新館高校は食料生産科・情報経営科ともに0.85倍。

天童高校の総合科は1.64倍。

山辺高校は看護科が2.1倍と最も高くなっています。

寒河江高校は普通科探求コースが2.1倍。

寒河江工業高校はメカニカルエンジニア科が0.75倍。

谷地高校は普通科0.98倍、左沢高校は総合科0.7倍です。

村山産業高校のみどり活用科は1.4倍。

中高一貫校の東桜学館普通科は0.7倍。

北村山高校総合科は0.19倍となっています。

最上地域では、4月に開校する新庄志誠館高校が普通科1.4倍、探求科0.73倍。

最上高校普通科は0.2倍です。

新庄神室産業高校は農産活用科が1倍となっています。

置賜地域では、米沢興譲館高校普通科が3.08倍、探究科が2.63倍。

米沢鶴城高校商業科は1.63倍、米沢東高校普通科は2.23倍です。

置賜農業高校農業資源活用科は0.45倍。

長井高校普通科探究コースは1.6倍。

南陽高校普通科0.78倍、高畠高校総合科0.5倍です。

長井工業高校福祉環境科は0.4倍。

荒砥高校総合科は0.95倍。

小国高校普通科は0.1倍です。

庄内地域では、中高一貫校の致道館高校が理数科1.25倍、普通科1.05倍。

鶴岡工業高校は学科ごとに倍率が分かれています。

鶴岡中央高校は普通科1.22倍、総合科1.02倍。

加茂水産高校は0.8倍です。

庄内農業高校は食料生産0.75倍、食品科学0.55倍。

庄内総合高校は0.6倍。

酒田東高校は探究科2.44倍、普通科1.44倍。

酒田西高校普通科は0.97倍です。

酒田光陵高校はビジネス流通科1.85倍、普通科1.73倍。

遊佐高校総合科は0.5倍。

山形市立商業高校は情報科3.5倍、経済科3.38倍と高倍率になっています。



定時制では、霞城学園午前の部が1.33倍、午後の部が1倍。

米沢鶴城高校は1倍。

新庄志誠館は0.35倍、庄内総合は0.25倍、酒田西は0.5倍です。



前期入試は 1月20日 と 2月3日 に実施され、結果は 1月29日 と 2月12日 に通知されます。