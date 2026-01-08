アジア株 総じて下落、香港株は続落 アジア株 総じて下落、香港株は続落

東京時間17:49現在

香港ハンセン指数 26149.31（-309.64 -1.17%）

中国上海総合指数 4082.98（-2.79 -0.07%）

台湾加権指数 30360.55（-74.92 -0.25%）

韓国総合株価指数 4552.37（+1.31 +0.03%）

豪ＡＳＸ２００指数 8720.76（+25.20 +0.29%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84322.88（-638.26 -0.75%）



８日のアジア株は総じて下落。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の下落を受けて、アジア株でもハイテク関連株などには売りが広がった。台湾株は続落。米半導体関連株の下げが売りにつながった。上海株は小反落。このところの上昇の反動から利益確定の売りに押された。香港株は続落。ネット関連株を中心に軟調に推移した。



上海総合指数は小反落。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、造船メーカーの中国船舶工業が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、保険大手の中国平安保険、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が売られた。



香港ハンセン指数は続落。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。医薬品メーカーのＣＳＬ、銀行大手のウエストパック銀行、保険会社のＡＭＰ、小売会社のプレミエ･インベストメンツが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸが売られた。

