ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊いずれも６７ｂに縮小、独債利回り上昇で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊いずれも６７ｂに縮小、独債利回り上昇で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.866
フランス 3.538（+67）
イタリア 3.531（+67）
スペイン 3.271（+41）
オランダ 2.937（+7）
ギリシャ 3.399（+53）
ポルトガル 3.129（+26）
ベルギー 3.31（+44）
オーストリア 3.08（+21）
アイルランド 2.99（+12）
フィンランド 3.142（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.866
フランス 3.538（+67）
イタリア 3.531（+67）
スペイン 3.271（+41）
オランダ 2.937（+7）
ギリシャ 3.399（+53）
ポルトガル 3.129（+26）
ベルギー 3.31（+44）
オーストリア 3.08（+21）
アイルランド 2.99（+12）
フィンランド 3.142（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）