ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊いずれも６７ｂに縮小、独債利回り上昇で

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.866
フランス　　　3.538（+67）
イタリア　　　3.531（+67）
スペイン　　　3.271（+41）
オランダ　　　2.937（+7）
ギリシャ　　　3.399（+53）
ポルトガル　　　3.129（+26）
ベルギー　　　3.31（+44）
オーストリア　3.08（+21）
アイルランド　2.99（+12）
フィンランド　3.142（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）