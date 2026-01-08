新庄市の一部地域で、雪を投げ入れて水で押し流す「流雪溝」が使用できない状態となっています。川からの取水ができず、水量が確保できないためで、およそ4600世帯が影響を受けています。市は来週以降、別の川から取水して供給を再開する方針です。



「流雪溝」は、積もった雪を投げ入れて河川へ流す仕組みで、住宅街などに設置され冬場の除雪を支える重要な設備です。しかし現在、市内68地区で水が流れず、使用を控えるよう住民に呼びかけられています。

新庄市内の一部の流雪溝では、毎年12月から2月の渇水期に国の許可を得て最上川から取水した水を流しています。しかし今年は、最上川から市内へ水を運ぶ用水路の一部で漏水が確認され、送水が停止されています。現在は雪解け水がわずかに流れるのみで、十分な水量が確保できていません。





住民の中には、流雪溝が使えないため、自宅から離れた川まで雪を運んで捨てている人もいます。「不便だが、雪が降れば雪かきをしないわけにはいかない」と話します。県最上総合支庁によりますと、漏水が見つかったのは農業用水を運ぶための用水路で、補修工事の準備を進めているものの、完了までには3か月程度かかる見込みだとしています。このため、今シーズン中の消流雪用水の送水再開は難しい状況です。新庄市は代替策として、市内を流れる新田川から取水し、来週以降、流雪溝への供給を始める予定です。県は「例年並みの水量があれば対応できるが、河川が渇水した場合は追加の対応が必要」としています。県は国と連携し、農作業が始まる春までに用水路の補修工事を完了させたいとしています。