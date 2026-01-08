2026年3月での休校を控え、高知県土佐清水市の足摺岬小学校では、最後となる3学期の始業式が行われました。



1876年（明治9年）に創立し149年の歴史がある土佐清水市の足摺岬小学校では、児童数の減少に伴い2026年3月で休校となり、残る子どもたちは清水小学校へ通うことになります。



1月8日に行われた始業式には、全校児童14人がそろって参加。

北代大校長は「足摺岬小学校にとって大切な特別な3学期。1日1日の積み重ねを大切に、最後の締めくくりをしっかりとやっていきましょう」と挨拶しました。





■児童「がんばるぞ、おー！」始業式が終わると、足摺岬小学校の最後の6年生となる4人は、海の見える教室に戻り、席替えをしたり3学期の目標を紙に書いたりして、締めくくりの学期をスタートさせました。■児童たち「学習発表会でプレゼンを作っているので、わかりやすくまとめることを頑張りたい」「みんなのお手本になる6年生になりたい」和気あいあいと過ごしていた4人。休校への寂しさはあるといいますが、最後まで最上級生として活躍したいと話します。■児童たち「6年間ここに通って来たので、この校舎で過ごせなくなること。みんなのことを引っ張っていけたらいい」「みんなと仲良く楽しく健康に最後までやり遂げたい」足摺岬小学校では、3月21日に卒業式と修了式を、22日に休校記念式典を行う予定です。