年末から荒れた天気が続く酒田市の離島・飛島では、8日も酒田港からの定期船が欠航し、欠航期間は過去最長に並ぶ16日連続となりました。今後1週間も悪天候が続く見通しで、市は情報収集と島内との調整を続けています。



酒田市定期航路事務所によりますと、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、8日も海上のしけのため欠航しました。欠航は12月24日から続いており、記録の残る2010年以降で過去最長に並んだことになります。県内は週末にかけても荒れた天気が予想され、運航再開の見通しは立っていません。

市の危機管理課によりますと、島内には現在およそ80人が暮らしており、非常食の備蓄があるほか、手持ちの食料が少なくなった住民への配布も始めています。8日午後には、島内の「とびしま総合センター」とオンラインで連絡会議を開き、今後の対応を協議しました。



冬も島に残る世帯の多くは、長期の欠航に備えて食料を多めに確保しており、当面は島内で融通が可能だということです。また、暖房用の灯油や発電所の燃料も十分にあり、現時点で緊急輸送を行う必要はないとしています。

市定期航路事務所は引き続き、海上の波や風が落ち着くタイミングを見極め、物資を輸送する臨時便の待機を続ける方針です。

