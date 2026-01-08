森香澄、父親の職業を告白「裕福な方ではあると思いますね」 幼少期エピソードも披露
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が7日深夜に放送されたテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2:17）に出演。父親の職業を明かした。
【写真】「破壊力やば」“ミニスカ”制服姿の森香澄
この日の放送では、ディレクターが泣く泣くカットした未公開シーンを公開。幼少期の驚きエピソードをトークする場面で、森は「やんちゃだったんで。めちゃくちゃ」と当時を振り返り。「空手を当時やってたんですね。小学校2年生くらいの時に、小学校5年生くらいの男の子に試合みたいな感じで本気で挑んで、顔面にパンチ食らって鼻血出して倒れる…」というエピソードを披露し、「でも、私の記憶の中では、その男の子のことが好きだったんですよ」「何してんの？ 私…って」と苦笑いを浮かべた。
また、鬼越トマホークの良ちゃんから「どういう家で生まれたんですか？ お金持ちのイメージがあるんですけど…」と質問されると、森は「めちゃくちゃお金持ちではないです。まぁ裕福な方ではあると思いますね」と回答。「放送作家なんで、父が。テレビ番組を作っています」と父の職業を明かした。
さらに、「父の番組に出たことあるんですけど。『この番組の作家なんですけど』って言ったんですけど、普通にカットされました」と裏話を披露し、笑いを誘った。
【写真】「破壊力やば」“ミニスカ”制服姿の森香澄
この日の放送では、ディレクターが泣く泣くカットした未公開シーンを公開。幼少期の驚きエピソードをトークする場面で、森は「やんちゃだったんで。めちゃくちゃ」と当時を振り返り。「空手を当時やってたんですね。小学校2年生くらいの時に、小学校5年生くらいの男の子に試合みたいな感じで本気で挑んで、顔面にパンチ食らって鼻血出して倒れる…」というエピソードを披露し、「でも、私の記憶の中では、その男の子のことが好きだったんですよ」「何してんの？ 私…って」と苦笑いを浮かべた。
さらに、「父の番組に出たことあるんですけど。『この番組の作家なんですけど』って言ったんですけど、普通にカットされました」と裏話を披露し、笑いを誘った。