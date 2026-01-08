°æ²¬VSÂó¿¿¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡ÄWBA¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤â¤Î¿½¤¹¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¡ÖÄéÁª¼ê¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Ç¡¢Wake¡¡Rise¡¡BOXING¡¡FITNESS²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÏÂÝæ¿µ¸ã¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£°æ²¬°ìæÆVS°æ¾åÂó¿¿¤Î¼Â¸½¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¤âWBA¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¾¡Íø¸å¡¢°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ÏWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÍèÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡½ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò°æ²¬VSÂó¿¿¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀÖ°æ¾ÍÉ§²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¶¤ä¤Í¡×¤È¥É¥ê¥«¥à¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢WBA¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¾¡¤Ã¤¿°æ²¬¤¬¤Ê¤¼¤«3°Ì¡£ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¥É¥Í¥¢¤¬1°Ì¡¢Âó¿¿¤ËÇÔ¤ì¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬2°Ì¤ÈÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿2¿Í¤¬°æ²¬¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÀÖ°æ»á¤â¡ÖWBA¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤¬²Ä°¥ÁÛ¡£¡È²¶¡¢Ã¯¤È¤ä¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢WBA¤Î¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤¬¡¢°æ²¬¡½Âó¿¿Àï¤ÏÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö5³¬µéÀ©ÇÆ¤ò°æ¾åÂó¿¿Áª¼êÁê¼ê¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£