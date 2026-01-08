徳島の“阿波踊り”を表現した新ユニに反響「攻めたデザイン」「すっごいなコレ」「お祭りユニフォーム」
徳島ヴォルティスは8日、J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。
クラブはデザインコンセプトについて、「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J2・J3百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能「阿波踊り」を表現するデザインを採用しました」と説明。
「このユニフォームを身に纏って躍動する選手の姿をイメージし、軽快なぞめきのリズムに、凛とした踊り子の姿、鳴り物が合わさる徳島の風物詩をクラブカラーをベースとしたデザインで表現しています。阿波踊りの熱狂の渦の中へ皆さまを巻き込み、ともに特別なシーズンを戦いたいという想いを『AWAODORI SPECIAL UNIFOM』に込めました」
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「大会にマッチしたお祭りユニフォーム」「なかなか攻めたデザイン」「地域一体になってる感じがとても好き!!」「阿波踊りだらけ!笑」「かっこええなー」「ほんまいい」「ええやん」「改めて見るとすっごいなコレ」などと反応している。
クラブはデザインコンセプトについて、「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J2・J3百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能「阿波踊り」を表現するデザインを採用しました」と説明。
「このユニフォームを身に纏って躍動する選手の姿をイメージし、軽快なぞめきのリズムに、凛とした踊り子の姿、鳴り物が合わさる徳島の風物詩をクラブカラーをベースとしたデザインで表現しています。阿波踊りの熱狂の渦の中へ皆さまを巻き込み、ともに特別なシーズンを戦いたいという想いを『AWAODORI SPECIAL UNIFOM』に込めました」
明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームのデザインが決定しました— 徳島ヴォルティス 公式 (@vortis_pr) January 8, 2026
販売は1/9(金)12:00〜
アンケート回答者最先行から開始❗
▶️https://t.co/A2s5P9o82M#vortis#徳島ヴォルティス#徳島とともに最高の瞬間を pic.twitter.com/JlkPJdBzFm