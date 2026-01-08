主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 50( 0)
TOPIX先物 3月限 164( 108)
日経225ミニ 1月限 500( 0)
3月限 277( 277)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 282( 282)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 95( 56)
日経225ミニ 3月限 1105( 1105)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 110( 84)
TOPIX先物 3月限 558( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1011( 267)
6月限 21( 19)
TOPIX先物 3月限 55( 25)
日経225ミニ 1月限 7137( 1097)
2月限 270( 152)
3月限 40867( 19419)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 232( 104)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 1384( 544)
2月限 359( 133)
3月限 22469( 11297)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 104( 104)
2月限 42( 42)
3月限 2463( 2463)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 500( 500)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 13( 13)
日経225ミニ 1月限 184( 184)
2月限 54( 54)
3月限 13696( 13696)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
