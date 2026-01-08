　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 164(　　 108)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 277(　　 277)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 282(　　 282)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　95(　　　56)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1105(　　1105)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 110(　　　84)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 558(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1011(　　 267)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　19)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　55(　　　25)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7137(　　1097)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 270(　　 152)
　　　　　 　 　 3月限　　　 40867(　 19419)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 232(　　 104)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1384(　　 544)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 359(　　 133)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22469(　 11297)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2463(　　2463)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 184(　　 184)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13696(　 13696)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース