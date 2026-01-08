　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2804(　　1036)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2218(　　1115)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8457(　　2957)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4597(　　4433)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 301(　　 276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1020(　　 495)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 400(　　 400)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 958(　　 225)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1665(　　 371)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　94(　　　94)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 765(　　 551)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2465(　　2180)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5169(　　5149)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 817(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 202(　　 152)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 550(　　 550)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3214(　　3214)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2436(　　1647)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 620(　　 378)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3809(　　1663)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 853(　　 331)
　　　　　 　 　 3月限　　　 88868(　 44804)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 605(　　 393)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　11)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2183(　　1343)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 872(　　 520)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42264(　 22004)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 253(　　 253)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4894(　　4894)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1221(　　1221)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 497(　　 497)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 137(　　 137)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28076(　 28076)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

