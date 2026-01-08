主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2804( 1036)
TOPIX先物 3月限 2218( 1115)
日経225ミニ 1月限 8457( 2957)
3月限 4597( 4433)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 301( 276)
TOPIX先物 3月限 1020( 495)
日経225ミニ 1月限 400( 400)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 958( 225)
TOPIX先物 3月限 1665( 371)
日経225ミニ 1月限 94( 94)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 765( 551)
TOPIX先物 3月限 2465( 2180)
日経225ミニ 3月限 5169( 5149)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 817( 0)
TOPIX先物 3月限 202( 152)
日経225ミニ 1月限 550( 550)
2月限 1( 1)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3214( 3214)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2436( 1647)
6月限 17( 13)
TOPIX先物 3月限 620( 378)
日経225ミニ 1月限 3809( 1663)
2月限 853( 331)
3月限 88868( 44804)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 605( 393)
6月限 19( 11)
日経225ミニ 1月限 2183( 1343)
2月限 872( 520)
3月限 42264( 22004)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 253( 253)
2月限 157( 157)
3月限 4894( 4894)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1221( 1221)
6月限 43( 43)
日経225ミニ 1月限 497( 497)
2月限 137( 137)
3月限 28076( 28076)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
