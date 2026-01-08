外国証券 先物取引高情報まとめ（1月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3450( 2988)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 6401( 6351)
日経225ミニ 1月限 7043( 3043)
2月限 160( 160)
3月限 74875( 74875)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2364( 2114)
6月限 21( 21)
TOPIX先物 3月限 5275( 5275)
日経225ミニ 1月限 4089( 1589)
2月限 248( 248)
3月限 40530( 40530)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 928( 43)
TOPIX先物 3月限 228( 228)
日経225ミニ 1月限 8103( 103)
3月限 519( 519)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 720( 218)
TOPIX先物 3月限 2083( 2039)
日経225ミニ 1月限 5005( 5)
3月限 2635( 2619)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 297( 297)
TOPIX先物 3月限 708( 708)
日経225ミニ 2月限 21( 21)
3月限 3748( 3748)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 150( 110)
TOPIX先物 3月限 779( 779)
日経225ミニ 3月限 842( 842)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1091( 1091)
TOPIX先物 3月限 2855( 2855)
日経225ミニ 1月限 1185( 1185)
3月限 19103( 19103)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 67( 41)
TOPIX先物 3月限 170( 154)
日経225ミニ 1月限 45( 45)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 157( 157)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 2( 2)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 114( 114)
日経225ミニ 2月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
