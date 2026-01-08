　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3450(　　2988)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6401(　　6351)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7043(　　3043)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 160(　　 160)
　　　　　 　 　 3月限　　　 74875(　 74875)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2364(　　2114)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5275(　　5275)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4089(　　1589)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 248(　　 248)
　　　　　 　 　 3月限　　　 40530(　 40530)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 928(　　　43)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 228(　　 228)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8103(　　 103)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 519(　　 519)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 720(　　 218)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2083(　　2039)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5005(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2635(　　2619)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 297(　　 297)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 708(　　 708)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3748(　　3748)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 150(　　 110)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 779(　　 779)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 842(　　 842)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1091(　　1091)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2855(　　2855)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1185(　　1185)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19103(　 19103)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　67(　　　41)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 170(　　 154)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　45(　　　45)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 157(　　 157)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 112(　　 112)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 114(　　 114)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　20(　　　20)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース