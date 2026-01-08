外国証券 先物取引高情報まとめ（1月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14895( 13713)
6月限 28( 28)
TOPIX先物 3月限 21092( 19642)
日経225ミニ 1月限 12219( 5219)
2月限 907( 907)
3月限 180259( 180259)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12441( 10703)
6月限 124( 124)
TOPIX先物 3月限 17267( 16767)
日経225ミニ 1月限 13491( 6991)
2月限 1030( 1030)
3月限 128072( 128072)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 789( 363)
TOPIX先物 3月限 744( 694)
日経225ミニ 1月限 750( 0)
3月限 4730( 4730)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1978( 1277)
TOPIX先物 3月限 8492( 3778)
日経225ミニ 1月限 6018( 2018)
2月限 29( 29)
3月限 7685( 7631)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2864( 1860)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 6600( 5000)
日経225ミニ 1月限 5568( 568)
2月限 21( 21)
3月限 11665( 11665)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2527( 839)
TOPIX先物 3月限 3103( 2702)
日経225ミニ 1月限 2227( 1227)
3月限 7939( 6953)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5717( 5574)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 9367( 9151)
日経225ミニ 1月限 3329( 2829)
3月限 63500( 63500)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1176( 596)
TOPIX先物 3月限 432( 396)
日経225ミニ 1月限 944( 694)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 867( 0)
TOPIX先物 3月限 4341( 1223)
日経225ミニ 1月限 6500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 983( 954)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 663( 663)
日経225ミニ 2月限 53( 53)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14895( 13713)
6月限 28( 28)
TOPIX先物 3月限 21092( 19642)
日経225ミニ 1月限 12219( 5219)
2月限 907( 907)
3月限 180259( 180259)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12441( 10703)
6月限 124( 124)
TOPIX先物 3月限 17267( 16767)
日経225ミニ 1月限 13491( 6991)
2月限 1030( 1030)
3月限 128072( 128072)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 789( 363)
TOPIX先物 3月限 744( 694)
日経225ミニ 1月限 750( 0)
3月限 4730( 4730)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1978( 1277)
TOPIX先物 3月限 8492( 3778)
日経225ミニ 1月限 6018( 2018)
2月限 29( 29)
3月限 7685( 7631)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2864( 1860)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 6600( 5000)
日経225ミニ 1月限 5568( 568)
2月限 21( 21)
3月限 11665( 11665)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2527( 839)
TOPIX先物 3月限 3103( 2702)
日経225ミニ 1月限 2227( 1227)
3月限 7939( 6953)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5717( 5574)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 9367( 9151)
日経225ミニ 1月限 3329( 2829)
3月限 63500( 63500)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1176( 596)
TOPIX先物 3月限 432( 396)
日経225ミニ 1月限 944( 694)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 867( 0)
TOPIX先物 3月限 4341( 1223)
日経225ミニ 1月限 6500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 983( 954)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 663( 663)
日経225ミニ 2月限 53( 53)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース