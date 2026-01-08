　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14895(　 13713)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21092(　 19642)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 12219(　　5219)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 907(　　 907)
　　　　　 　 　 3月限　　　180259(　180259)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12441(　 10703)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 124(　　 124)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17267(　 16767)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 13491(　　6991)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1030(　　1030)
　　　　　 　 　 3月限　　　128072(　128072)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 789(　　 363)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 744(　　 694)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 750(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4730(　　4730)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1978(　　1277)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8492(　　3778)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6018(　　2018)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7685(　　7631)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2864(　　1860)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6600(　　5000)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5568(　　 568)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11665(　 11665)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2527(　　 839)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3103(　　2702)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2227(　　1227)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7939(　　6953)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5717(　　5574)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9367(　　9151)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3329(　　2829)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63500(　 63500)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1176(　　 596)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 432(　　 396)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 944(　　 694)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 867(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4341(　　1223)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6500(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 983(　　 954)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 663(　　 663)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　53(　　　53)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース