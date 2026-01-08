「日経225オプション」1月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 20( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
楽天証券 37( 37)
SBI証券 22( 10)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
楽天証券 39( 39)
BNPパリバ証券 29( 29)
SBI証券 63( 25)
JPモルガン証券 11( 11)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
野村証券 5( 5)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
楽天証券 34( 34)
BNPパリバ証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 39( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
SBI証券 150( 86)
楽天証券 84( 84)
BNPパリバ証券 28( 28)
松井証券 28( 28)
岩井コスモ証券 7( 7)
山和証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 12( 0)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 33( 13)
楽天証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
