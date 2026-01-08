　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　61(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 373(　 373)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 151(　 151)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 126(　　46)
楽天証券　　　　　　　　　　　　36(　　36)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
広田証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
広田証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 639(　 639)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 421(　 159)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 156(　 156)
楽天証券　　　　　　　　　　　 102(　 102)
バークレイズ証券　　　　　　　　83(　　83)
松井証券　　　　　　　　　　　　54(　　54)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　45(　　45)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　35(　　35)
あかつき証券　　　　　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
野村証券　　　　　　　　　　　 514(　　14)
広田証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
東海東京証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 105(　 105)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)