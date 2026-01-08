「日経225オプション」1月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 14( 14)
SBI証券 61( 11)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 373( 373)
BNPパリバ証券 151( 151)
UBS証券 50( 50)
SBI証券 126( 46)
楽天証券 36( 36)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
広田証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 27( 7)
楽天証券 5( 5)
広田証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 639( 639)
SBI証券 421( 159)
SMBC日興証券 156( 156)
楽天証券 102( 102)
バークレイズ証券 83( 83)
松井証券 54( 54)
モルガンMUFG証券 45( 45)
UBS証券 35( 35)
あかつき証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 17( 17)
野村証券 514( 14)
広田証券 11( 11)
マネックス証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
SBI証券 16( 12)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
