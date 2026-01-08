「日経225オプション」1月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
JPモルガン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
SBI証券 48( 32)
楽天証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
JPモルガン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
SBI証券 48( 32)
楽天証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース