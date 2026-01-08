「日経225オプション」1月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
楽天証券 18( 18)
SBI証券 44( 14)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1206( 1156)
SBI証券 595( 301)
ゴールドマン証券 467( 247)
JPモルガン証券 250( 200)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
松井証券 171( 171)
インタラクティブ証券 152( 152)
バークレイズ証券 342( 142)
楽天証券 132( 132)
大和証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 53( 53)
広田証券 41( 41)
東海東京証券 21( 21)
安藤証券 20( 20)
みずほ証券 20( 20)
岩井コスモ証券 13( 13)
マネックス証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
シティグループ証券 3( 3)
野村証券 3( 3)
ビーオブエー証券 153( 3)
山和証券 3( 3)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
松井証券 23( 23)
JPモルガン証券 20( 20)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SBI証券 23( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
バークレイズ証券 106( 106)
JPモルガン証券 100( 100)
SBI証券 175( 71)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
松井証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 33( 33)
楽天証券 25( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
安藤証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
