¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êーS¡¿Á´Æ¬¿ÇÃÇ¡Û¡ÖÃ±Ê£²ó¼ýÃÍ150Ä¶¡×¤Ç·êÌ¯Ì£´¶¤¸¤ëÁÛÄê6¿Íµ¤°Ê²¼¡¡¡È²¡¤µ¤¨ÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö¡É¤ÎÁ°Áö½Å¾ÞÁÈ¤Ï
º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè42²ó¡ÊGIII¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æñ²ò¤ÊÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¥Õ¥§¥¢¥êー¥¹¥Æー¥¯¥¹2026 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ
¡¦¥ô¥¡¥ê¥¹¥Þ¥ê¥Í¥ê¥¹
±«¹ß¤ê¤·¤¤ëÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åìµþ¼Ç1800m¤ÎÁ°Áö¾¡¤Á»þ·×1Ê¬49ÉÃ6¤ÏÊ¿ËÞ¡£Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥Ã¥µ
¿·ÇÏÀï¡¢Á°Áö¤È¤¤¤º¤ì¤â3-4¥³ー¥Êー¤«¤é²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¶¥ÇÏ¡£µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤ò¤¢¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÅöÄ¹¤¯µÓ¤ò»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Æー¥È»º¶ð¤Ï1·î¤ÎÃæ»³¼Ç1600m¤Ç¡Ú6-2-4-14¡ÛÇÏ·ôÆâÎ¨46¡ó¡¢Ã±Ê£²ó¼ýÃÍ150Ä¶¡£²¿¤é¤«¤Î°õ¤ÏÉ¬Í×¤«¡£
¡¦¥¨¥´¥ó¥¦¥ì¥¢
¼Ç1400m¤ÎÁ°Áö¾¡¤Á»þ·×¤ÏÊ¿ËÞ¡£½Å¾ÞÂ¨ÄÌÍÑ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¦¥®¥êー¥º¥Üー¥ë
Á°Áö¤ÏÅöÉñÂæ¤Ç¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¾¡Íø¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS½µ¤ÎÁ°»Ä¤êÇÏ¾ì¤Ç¸åÊý¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢Ãåº¹°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ò¤È¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢°È¾å¤ÎC.¥ë¥áー¥ë¤¬ËÜ¥ìー¥¹¤Ç¡Ú1-0-0-6¡Û¡¢3ÈÖ¿Íµ¤ÆâÇÏ¤ò5Æ¬¤âÇÏ·ô³°¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡£¾¯¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¦¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì
1¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÁ°Áö¤ò²÷¾¡¡£Í£°ìÇÏ·ô³°¤ËÇÔ¤ì¤¿¿·³ã2ºÐSÁÈ¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥»¥¤¥Üー¥°¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤È½Å¾Þ¹¥ÁöÇÏ¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥ìー¥¹·Ð¸³¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ÎÁ°Áö¤ÏÆ»ÃæºÇ¸åÊý¤«¤é±¿¤ó¤À¥ìー¥¹¡£Ãæ»³¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Î°ÌÃÖ¤«¤é±¿¤ó¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢»×¤ï¤Ìº¹¤·Â»¤Í¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¦¥È¥é¥¹¥³¥ó¥¬ー¥Ç¥ó
1¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤éÇÏ·ô³°¤ËÇÔ¤ì¤ë¸½¾õ¡£ÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÏË¾¤ßÇö¤«¡£
¡¦¥È¥ï¥Ë
Á°Áöµþ²¦ÇÕ2ºÐS¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤3Ãå¤È·ãÁö¡£²´ÇÏÁê¼ê¤Ë¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤ÎµÓ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿ÅÀ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£3ÁöÁ°¤ËÀ©¤·¤¿Ãæ»³¼Ç1600mÂØ¤ï¤ê¤Ï¥×¥é¥¹¡£¥Îー¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Îー¥¶¥ó¥¿¥¤¥¿¥ó
Åìµþ¥Þ¥¤¥ë¤òÆâÏÈ¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á°Áö¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¤ª¼êËÜ¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤³¤ÏÏÈ½ç¼¡Âè¤ÇÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¦¥Ïー¥Ç¥£¥¸¥§¥Êー
Ä¾ÀþµÞºä¤ÎÃæ»³4Ãå¢ªÈóµÞºä¤ÎÊ¡ÅçÂØ¤ï¤ê¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÏ¡£ºÆÅÙ¤ÎÃæ»³¤ÇÎ×¤à¤³¤³¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥Ô¥¨¥É¥¥¥é¥Ñ¥ó
¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·2Ãå¤Î¿·ÇÏÀï¤ò·Ð¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁ°Áö¡£½éÀï¤è¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤ÎµÓ¤ÇÀ©¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿Æ¬¿ô¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜ¥ìー¥¹¾¡¤ÁÇÏ¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤ÇÍ×·Ù²ü¤Î1Æ¬¤À¡£
¡¦¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ëー¥Õ
¤¹¤º¤é¤ó¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¸µÃÏÊýÇÏ¡£º£²ó¤ÏJRA½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥ìー¥¹¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¼Ç1200m¤Ç1Ê¬10ÉÃ7¤òÍ×¤·¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Åß¤ÎÃæ»³¼Ç¤Ç¤âÅö»þ¤Û¤É»þ·×¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤ÃíÊ¸¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹
Á°Áö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーS¤Ï4Ãå¡£½Å¾Þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²¼¤²¤¿ÅÀ¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£²áµî10Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¢¥êーS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Áö½Å¾Þ¤«¤éÎ×¤à´ØÀ¾ÇÏ¤Ï¡Ú0-0-0-11¡Û¡£¥Þ¥¤¥ë¤ÈµÞºä¥³ー¥¹¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï²¡¤µ¤¨ÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö¤«¡£
¡¦¥Þ¥«¥ì¥¤
Á°Áö²¼¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤Î¤Á¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÇÏ¤Ï¥¼¥í¡£ºÇÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Á°Áö¤Ï¥³ー¥¹¼è¤ê¤Î²¸·Ã¤â¤¢¤Ã¤¿¥ìー¥¹¤Ç¡¢½Å¾ÞÂ¨ÄÌÍÑ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡¦¥â¥ë¥Ë¥±
Ãæ»³¼Ç1600m¤Î¿·ÇÏÀï¤Ï4Ãå¤ÈÇÏ·ô³°¤Ë¡£¶áÁöÆâÍÆ¤«¤éÅìµþ¸þ¤¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ»³ÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Î¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¡£
¡¦¥ê¥å¥¯¥¹¥Ñ¥È¥íー¥ë
Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ÎÁ°Áö¤ÏÆ»Ãæ3ÈÖ¼ê°ÊÆâ¤Ç±¿¤ó¤ÀÇÏ¤¬¾å°ÌÆÈÀê¡£Å¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢Ï¢Â³¹¥Áö¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦¥ì¥ª¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë
Àè¹ÔÈ´¤±½Ð¤·¤Î¿·ÇÏÀï¤«¤é°ìÅ¾¡¢Á°Áö¤Ï¸åÊý¤«¤éº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤¹¶¥ÇÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤Ê¤é°¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤ë¤·¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤êÀè¹Ô¤Ê¤é¸«¸Â¤ì¤Ê¤¤1Æ¬¤À¡£
Winsight¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦Å¾ºÜ¡Ê¡Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWinsigh¡Ù¤ÇÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£