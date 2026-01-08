野球評論家の高木豊氏が８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今オフ、ポスティングシステムを使ってメジャー挑戦を果たした選手たちの譲渡金が少ないことを指摘。「安く買いたたかれる」とした上で明確なルール作りを訴えた。

今オフはヤクルト・村上宗隆内野手がホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億円）、西武・今井達也投手がアストロズと３年５４００万ドル（８４億円）でそれぞれ契約を結んだ。当初予想された契約総額よりも低く、オプトアウト条項などで日本球団への譲渡金も村上が約１０億円、今井が最大１６億円超とやや抑えられた形になった。

ブルージェイズと４年６０００万ドル（約９４億円）で契約した岡本の譲渡金も約１７億円。現行のポスティングシステムで移籍した選手の中では、山本由伸投手の７２億円が最高額。それだけに「昔は譲渡金として『えっ？こんなに』というのがあった。それが抑えられた」と分析。「由伸は約７０億円。これくらいだったらポスティングでも納得するけどね。球団は当てにする。あれだけの選手が出ていくから」と語った。

当初の大型契約予想から低く見積もられた要因について「ＭＬＢ側も考えてきた。これから主流になるだろうね。働けるかどうか分からない日本人選手に求める要求が高くなっている。３拍子そろっている選手しかお金を出してくれない」と分析。「ても金額は抑えたいというのは理解できる。危険がないように年数を抑えたいとか。多額の金額を出すわけだから」との見立てを語った。

これと比例するように譲渡金の額も少なくなる。過去の事例をみると、球団によって施設の改修費用や、チーム強化費として投入するなど使い道はさまざま。巨人の山口オーナーは６日に都内で取材に応じた際に「チーム強化のために使わせていただく」との方針を示していた。

だからこそ「日本の選手が安く買いたたかれる」と指摘した高木氏。対応策として「ＮＰＢが例えば譲渡金を一律１００億円と決めるなら、うち２５億円をＮＰＢが取って野球振興に使う。残り７５億円を球団にとかね。メジャーに行く選手は増えていくと思う。だから確固たるルールを作っておかないと大変なことになる。ルールを早く決めた方がいいと思う」と私案を披露した。

今後は米国の大学に直接入学してメジャーを目指す選手も増えていくことが予想される。日本のプロ野球が魅力を維持するためにも「例えばアジアを巻き込んでリーグを作って優勝チームを決めるとか。同じ事をやっていてもファンから飽きられてしまう。アジアなら時差はそんなにない。それくらいしていかないと（メジャーに）太刀打ちできない」と語っていた。