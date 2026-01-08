近年、急増の石川県内を訪れる外国人観光客。兼六園では、去年1年間の外国人の入園者が過去最多を記録しました。増える外国人観光客に合わせ、観光地ではさまざまな対応が強化されています。



四季を通じて国の内外から多くの人が訪れる、石川を代表する観光スポット兼六園。



8日も…



河合 紗花 記者：

「午前10時半すぎです。雪が降っているんですが、観光客の方が楽しんでいる様子が見受けられます」





ドイツにフランス、アメリカ…世界各国の観光客の姿がみられました。

オーストラリアからの家族連れ：

「私はオーストラリアで庭のデザイナーをしているから日本に来たの。兼六園は美しい、本当にきれい。木の手入れの方法などがとても素晴らしい」



メキシコから来たというこちらの女性の仲間うちでは、日本旅行がブームになっているといいます。



メキシコからの観光客：

「理由はわからないけれど、本当にとてもトレンドになっているの。私も何人も日本に訪れた友達がいる。ここ2、3年の話かな。今ここを歩いてきてもう本当にきれいだと思っていたの。間違いなく、絶対に友達に金沢を勧めるわ」

兼六園を訪れる外国人は、コロナ禍以降、年々増加。



去年はこれまで過去最多だったおととしを1割上回り、約60万2000人と最多記録を更新しました。



外国人客の増加はもう一つの観光名所、ひがし茶屋街でも…

茶房素心・加藤 力 店長：

「年間通して、こんなに外国の人が多かったのは初めてですね」



多い日には、利用客の8割ほどが外国人だというコーヒーや抹茶の店。



宗教の関係にも配慮して、外国人向けに原材料の表記を工夫しています。



茶房素心・加藤 力 店長：

「こういう形で、中に乳製品だったり、そういったものが使用されているか、されていないかというのが、パッと見てわかるようにはしてあります」

茶房素心・加藤 力 店長：

「素直にうれしいですね。日本に来るたびにうちの店に来てくれる方もいるので、どこの国の方が来ていただいてもいいかなと思ってます」



前年と比べ、外国人の宿泊者数が約2000人増えたという金沢市内のホテルでは…



金沢彩の庭ホテル・中村 明仁 支配人：

「こちらがキングサイズのベットの、お2人でお泊りいただける客室になっております」



家族で同じベッドで寝たいという外国人の要望に合わせ、キングサイズのベッドも導入済。

レストランのメニューにも英語の表記を加え、さらなる誘客に期待をよせます。



金沢彩の庭ホテル・中村 明仁 支配人：

「1年を通して、閑散期と呼ばれる例えば6月ですとか1月、2月に関しても、インバウンドの方、これからどんどん来ていただけるということを期待したいと思います」



現在、金沢に集中している外国人観光客。



石川県では兼六園のすぐそばに新たにバスターミナルを設置して、加賀や能登、富山や福井など金沢以外の観光地にもインバウンドの効果を広げていく計画です。

