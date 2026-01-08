上木彩矢が13年ぶりに上木彩矢名義でのアーティスト活動を再開したのが、2025年春のこと。そしてメジャーデビュー20周年記念日の2026年3月15日に、聖地であり生誕のステージに立つことが発表となった。

アーティスト活動再開後、上木彩矢は熊切あさ美の楽曲「大嫌いだけど 大好きな人」プロデュースなど様々なアーティストのプロデュースを行いながら、自身の活動として9月27日に都内ライブハウスにてバースデーライブを開催。超満員のフロアが上木の活動再開を祝福した。

そして2026年にメジャーデビュー20周年を迎える上木彩矢は、デビュー日の3月15日、大阪・hillsパン工場のステージへ20年ぶりに立つ。さらに3月29日には東京・新宿ReNYでライブを開催するなど、＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞と題した公演は東阪ツアーとして行われる。

なお、大阪公演は上木彩矢の生誕の地ということもあり、デビュー日前日の3月14日にも公演が行われるなど、hillsパン工場2DAYSとなり、1日目と2日目では内容が変わるとのこと。大阪公演のセットリストは東阪ツアーのメインのものに加え、インディーズ時代の楽曲が二日間に分けてパフォーマンスされるとのことだ。さらに、大阪公演限定スペシャルグッズの販売も決定している。

チケットのファンクラブ最速先行受付は1月10日より。以下に同公演に関する上木彩矢からコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「20周年の節目に聖地であり生誕のステージに立てると言う事は、止まっていた時計の針を動かす覚悟の現れとして感じて欲しい。

過去に戻るのではなく、喜びも悔しさも胸に未来へ前進したい。

そんな想いを込めた新曲も提げ、LIVEで最速披露したいと思っています。

“諦めずに、夢追い続けて”

その姿を見せる事で誰かの背中を押せたらいいな」

──上木彩矢

◆ ◆ ◆

■＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026 × hillsパン工場 23rdANNIVERSARY＞

3月14日(土) 大阪・hillsパン工場

open15:30 / start16:00

3月15日(日) 大阪・hillsパン工場

open15:30 / start16:00

■＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞

3月29日(日) 東京・新宿ReNY

open15:15 / start16:00 ▼チケット

※オールスタンディング・税込・ドリンク代別

◯ファンクラブ限定Meet and greet付きチケット：\10,000(一人1枚まで)

※終演後2ショットチェキ撮影&サイン＋おみやげグッズ付き

※大学生以上が対象

◯Meet and greet付き一般チケット：\10,000(一人1枚まで)

※終演後2ショットチェキ撮影あり

※大学生以上が対象

◯前売券：\6,000-

◯学生チケット：\2,000(小学生以上、高校生以下/入場時学生証提示)

一般発売：2026年2月14日(土)10:00〜

▼ファンクラブ限定Meet and greet付きチケット先行受付

【クリスタルプラン限定 最速先行】

受付期間：1月10日(土)12:00〜1月13日(火)23:59

【クリスタル&サファイアプラン 先行】

受付期間：1月14日(水)00:00〜1月18日(日)23:59

▼前売り

【クリスタル&サファイアプラン 先行】

受付期間：1月10日(土)12:00〜1月18日(日)23:59

■上木彩矢 OFFICIAL FAN CLUB「Re.Kaming」

https://fanicon.net/fancommunities/6200

【サファイアプラン / アヤング】入会プラン

月額 1,000円 ※12ヶ月プランは10%割引 / 年間1,200円お得

・3ヶ月：3,000円プラン

・12ヶ月：10,800円プラン

※グループチャット“グルチャ”への参加

※限定オフショット、限定ムービー

※スレッド

※限定グッズが当たるスクラッチくじ

※ライブ配信視聴(アーカイブなし)

【クリスタルプラン / カミキング】入会プラン

月額 3,000円 ※12ヶ月プランは10%割引 / 年間3,600円お得

・3ヶ月：9,000円プラン

・12ヶ月：32,400円プラン

※グループチャット“グルチャ”への参加

※限定オフショット、限定ムービー

※スレッド

※限定グッズが当たるスクラッチくじ

※デジタルファンレターBOX (1on1トーク)

※ライブ配信&アーカイブ視聴

関連リンク

◆上木彩矢 オフィシャルサイト

◆上木彩矢 オフィシャルX

◆上木彩矢 オフィシャルInstagram