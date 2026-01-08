上木彩矢メジャーデビュー20周年、20年ぶりhillsパン工場のステージへ「未来へ前進したい」
上木彩矢が13年ぶりに上木彩矢名義でのアーティスト活動を再開したのが、2025年春のこと。そしてメジャーデビュー20周年記念日の2026年3月15日に、聖地であり生誕のステージに立つことが発表となった。
アーティスト活動再開後、上木彩矢は熊切あさ美の楽曲「大嫌いだけど 大好きな人」プロデュースなど様々なアーティストのプロデュースを行いながら、自身の活動として9月27日に都内ライブハウスにてバースデーライブを開催。超満員のフロアが上木の活動再開を祝福した。
そして2026年にメジャーデビュー20周年を迎える上木彩矢は、デビュー日の3月15日、大阪・hillsパン工場のステージへ20年ぶりに立つ。さらに3月29日には東京・新宿ReNYでライブを開催するなど、＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞と題した公演は東阪ツアーとして行われる。
なお、大阪公演は上木彩矢の生誕の地ということもあり、デビュー日前日の3月14日にも公演が行われるなど、hillsパン工場2DAYSとなり、1日目と2日目では内容が変わるとのこと。大阪公演のセットリストは東阪ツアーのメインのものに加え、インディーズ時代の楽曲が二日間に分けてパフォーマンスされるとのことだ。さらに、大阪公演限定スペシャルグッズの販売も決定している。
チケットのファンクラブ最速先行受付は1月10日より。以下に同公演に関する上木彩矢からコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「20周年の節目に聖地であり生誕のステージに立てると言う事は、止まっていた時計の針を動かす覚悟の現れとして感じて欲しい。
過去に戻るのではなく、喜びも悔しさも胸に未来へ前進したい。
そんな想いを込めた新曲も提げ、LIVEで最速披露したいと思っています。
“諦めずに、夢追い続けて”
その姿を見せる事で誰かの背中を押せたらいいな」
──上木彩矢
◆ ◆ ◆
■＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026 × hillsパン工場 23rdANNIVERSARY＞
3月14日(土) 大阪・hillsパン工場
open15:30 / start16:00
3月15日(日) 大阪・hillsパン工場
open15:30 / start16:00
■＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞
3月29日(日) 東京・新宿ReNY
open15:15 / start16:00
▼チケット
※オールスタンディング・税込・ドリンク代別
◯ファンクラブ限定Meet and greet付きチケット：\10,000(一人1枚まで)
※終演後2ショットチェキ撮影&サイン＋おみやげグッズ付き
※大学生以上が対象
◯Meet and greet付き一般チケット：\10,000(一人1枚まで)
※終演後2ショットチェキ撮影あり
※大学生以上が対象
◯前売券：\6,000-
◯学生チケット：\2,000(小学生以上、高校生以下/入場時学生証提示)
一般発売：2026年2月14日(土)10:00〜
▼ファンクラブ限定Meet and greet付きチケット先行受付
【クリスタルプラン限定 最速先行】
受付期間：1月10日(土)12:00〜1月13日(火)23:59
【クリスタル&サファイアプラン 先行】
受付期間：1月14日(水)00:00〜1月18日(日)23:59
▼前売り
【クリスタル&サファイアプラン 先行】
受付期間：1月10日(土)12:00〜1月18日(日)23:59
■上木彩矢 OFFICIAL FAN CLUB「Re.Kaming」
https://fanicon.net/fancommunities/6200
【サファイアプラン / アヤング】入会プラン
月額 1,000円 ※12ヶ月プランは10%割引 / 年間1,200円お得
・3ヶ月：3,000円プラン
・12ヶ月：10,800円プラン
※グループチャット“グルチャ”への参加
※限定オフショット、限定ムービー
※スレッド
※限定グッズが当たるスクラッチくじ
※ライブ配信視聴(アーカイブなし)
【クリスタルプラン / カミキング】入会プラン
月額 3,000円 ※12ヶ月プランは10%割引 / 年間3,600円お得
・3ヶ月：9,000円プラン
・12ヶ月：32,400円プラン
※グループチャット“グルチャ”への参加
※限定オフショット、限定ムービー
※スレッド
※限定グッズが当たるスクラッチくじ
※デジタルファンレターBOX (1on1トーク)
※ライブ配信&アーカイブ視聴
関連リンク
◆上木彩矢 オフィシャルサイト
◆上木彩矢 オフィシャルX
◆上木彩矢 オフィシャルInstagram