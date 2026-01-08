Reolが1月21日にリリースする最新アルバム『美辞学』に収録される新曲「DEAD CENTER」のフィーチャリングアーティストに、LiSAを迎えることが分かった。二人が楽曲で共演するのは今回が初となる。

今回のコラボは、長きにわたり親交のある2人の念願が叶い実現したもの。タイトルの「DEAD CENTER」は「ど真ん中」を意味する英語のスラングで、自らの道を切り開いていく2人の力強さをクールかつユーモラスに表現した楽曲。作詞をReolが、作曲と編曲をGigaが担当している。

「DEAD CENTER」はアルバム「美辞学」のリリース日である1月21日に配信開始される。また、今回のコラボレーションを記念して、アルバム『美辞学』を配信サイトで予約注文した人には、ReolとLiSAの2ショットオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

◆ ◆ ◆

【Reolコメント】

隣合う、気が合う、手を取り合う。

LiSAさんといくド真ん中。誰が何と言おうと歩いてきた道こそが王道。

DEAD CENTER、衝撃を超えて！

【LiSAコメント】

同じ時代をそれぞれ駆け抜けたReolちゃんと”DEAD CENTER”で合流!

大切なアルバムに呼んでくれてありがとう。最高に楽しかった。

楽しみながら行く、私たちのど真ん中!!

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『美辞学』 Legit盤 初回限定盤 通常盤 2026年1⽉21⽇（⽔）発売

購入：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD ▼Spotify事前登録キャンペーン

https://reol.jp/news/detail/482 ▼特設サイト

https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum ▼形態

【完全限定⽣産（CD+ GOODS）】￥12,100（税込）※ファンクラブ会員限定盤

【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,700（税込）

【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,930（税込）

【通常盤（CD）】￥3,630（税込） ▼収録内容

・CD

⼀、うつくしじごく

⼆、おとめの肖像

三、感情御中

四、DEAD CENTER feat. LiSA

五、ディア

六、ULTRA C feat. nqrse

七、SHINOBI

⼋、⼆等星

九、-閑話-

十、RE RESCUE

終、美辞⽬録 ・Blu-ray, DVD

Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO) ・GOODS（初回限定盤のみ）

オリジナルステッカー3種 ・GOODS（完全限定⽣産盤のみ）

オリジナルジャージ ※L Size Only ・全形態共通特典

特典としてアルバム全形態にシリアル封⼊(⽤途に関しては後⽇詳細発表) ▼店舗別予約特典

楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング: ⼿ぬぐい

Amazon.co.jp: メガジャケ

Reol応援店：オリジナルステッカー

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での特典配布はございません。

※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他⼀部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典⾮対象商品ペー ジ”がございます。 ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞ 2026年

3月14日（土）栃⽊・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

3月20日（金）徳島・club GRINDHOUSE

3月22日（日）⼭⼝・周南RISING HALL

3月28日（土）神⼾・Harbor Studio

4月4日（土）三重・松阪M’AXA

4月11日（土）⻘森・Quarter

4月18日（土）⻑崎・DRUM Be-7

4月19日（日）熊本B.9 V1

4月29日（水）沖縄・桜坂セントラル

5月9日（土）旭川・CASINO DRIVE

5月10日（日）札幌・PENNY LANE 24

5月16日（土）横浜・YOKOHAMA BayHall

5月23日（土）⻑野・NAGANO CLUB JUNK BOX

5月24日（日）新潟・新潟LOTS 5/30 (sat) 京都・KYOTO FANJ

5月31日（日）岐⾩・Club-G

6月12日（金）宮城・トークネットホール仙台

6月19日（金）⼤阪・オリックス劇場

6月27日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール

7月4日（土）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂

7月10日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト： https://reol.jp/feature/bijigaku