藤井流星＆七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』、超攻撃型ラブストーリーを体現したポスタービジュアルが公開
藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演する1月10日スタートのドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、藤井演じる主人公・林田和臣が純白のドレスを強く抱き寄せる、超攻撃型ラブストーリーを体現したポスタービジュアルが公開された。
【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』、松下由樹・武田玲奈らが共演キャストに発表
原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。新郎・林田和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、愛する妻のため犯人捜しに乗り出す。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。
共演に松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理ら豪華布陣を迎え、【登場人物全員、容疑者】というセンセーショナルなフレーズで贈る同作。この度、ポスタービジュアルが完成した。
深紅に染まった世界の中央に、純白のウエディングドレスを強く抱きかかえる和臣（藤井）が。そんな彼と背中を合わせているのは、和臣とともに犯人捜しに乗り出すカメラマンの桜庭（七五三掛）。これから力を合わせ犯人捜しに乗り出していく【和臣×桜庭】のバディが、まっすぐ視線を見据えている…。散りばめられた深紅の花びら、藤井と七五三掛の力強い視線に目を奪われる、ドラマの世界観を体現したポスタービジュアルとなっている。
■第1話あらすじ
神聖で朗らかな空気漂う結婚式場。祝福の拍手の中、永遠の愛を誓う新郎の林田和臣（藤井流星）と新婦の沙也香（井桁弘恵）。沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人・杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）。参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴が温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭蒼玉（七五三掛龍也）は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う。痛みで歪んだ表情、手から落下するバイオリン。そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまう。沙也香のもとに駆け寄る和臣、沙也香の名前を呼び続ける香、会場は騒然となり…。
和臣と沙也香の新居“になるはずだった”マンションで憔悴し、慌てふためく和臣に対し、香は落ち着いて考えるよう諭す。しかし直後、訪ねてきた桜庭から「沙也香に毒が盛られていたかもしれない」と聞いた和臣は、愕然とする…！
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて1月10日より毎週土曜23時放送。
