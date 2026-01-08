サバイバルアドベンチャー『南極計画』、1月29日発売決定 ビジュアルブック付きスペシャルエディション版も発表に
南極を舞台にしたサバイバルアドベンチャーゲーム『南極計画』（PC（Steam））の発売日が1月29日に決定。また、本日8日より新トレーラーも公開された。
【動画】世界で最も過酷な大地“南極”を描く『南極計画』新トレーラー
『南極計画』の舞台は、西暦2900年の南極。かつて地球最後の未踏の地であった南極は、ウイルスの蔓延、食糧不足、異常気象、終わりのない紛争に苦しむ荒廃した世界となった。しかし、その荒涼の只中、南極点から謎の信号が発せられる。それは希望の灯なのか、それとも―。プレイヤーは、世界で最も過酷な大地を生き延び、900年の歴史の中に隠された人類の真実を解き明かしていく。
この度、本作の発売日が2026年1月29日に決定。さらに、オフィシャルビジュアルブック『南極計画Official Visual Book』の発売も決まり、Steamにて『南極計画』とバンドルにて購入可能となる予定だ。『南極計画』開発チームによる繊細なイラスト15点とともに、アーティスト布施琳太郎氏による『南極計画』の世界観を表現した14編の詩を掲載。全32ページ。※Official Visual BookはPDFにて提供予定。※価格等は今後発表予定。
そして、開発を手掛けたRexLabo代表・ディレクターm.hayashi氏からのコメントも公開。「『南極計画』は“世界が荒廃し静かになった時、人類はどうなるのか？”という問いから始まりました。今回こうしてゲームを公開することは、これまで私たち人類が重ねてきた”過ち”や”復興”などが折り重なった一つの“あり得る未来”への窓を開くような感覚です。南極という場所には昔から魅了されてきましたが、その遥か未来を想像しながら、開発をすすめてきました。この作品を通して、誰かの心に触れる、繊細で忘れがたい物語を見つけてもらえたら嬉しいです」と語っている。
『南極計画』は、PC（Steam）向けに2026年1月29日発売予定。
