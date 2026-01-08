辰巳ゆうとが、関西テレビ情報番組『よ〜いドン！』より生まれたオリジナルソング「百人力」を1月9日に配信リリースすることを発表した。

「百人力」は、番組MCの円広志が作詞・作曲を手掛け、歌謡界の若き実力派・辰巳ゆうとが心を込めて歌い上げた番組オリジナルソング。円広志の「お客さんともっと感動を分かち合いたい」という熱い想いの下、2025年11月21日〜24日まで、扇町公園で開催された＜カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス＞を盛り上げるためオリジナルソングを制作しようという話になったという。その歌い手として、かねてよりその類まれな美声と表現力に注目していた辰巳ゆうとに、円広志がオファーし、今回のスペシャルプロジェクトが実現したとのこと。

2025年9月中旬に、大阪のスタジオにてレコーディングを行い、番組ではオリジナルMVも制作。番組出演者や、番組の人気コーナー「となりの人間国宝さん」で出会った人々も登場の、番組の手作り感と温かさが凝縮された映像で、11月4日〜12月31日までYouTubeの『よ〜いドン！公式チャンネル』で公開された。＜カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス＞では、11月24日の扇町公園のステージに、番組出演者と共に辰巳ゆうとも登壇し、初歌唱。集まった観客との声も重なり、一体感に満ちた大合唱となった。

こうした経緯から、当日イベントに参加した観客を始め、番組視聴者からも同曲の発売を期待する声が高まり、今回の配信リリースとなったという。ジャケット写真の「百人力」の文字には、円広志がこのプロジェクトの為に自ら書いたものが使われている。

「百人力」について、円広志は、「人生には大切な出会いがありますよね。混沌とした不安な世の中だけれど、愛する人と2人で希望をもって歩けば『きっと百人力、僕は生きていけるよ』と。そういう想いを強く込めました」とコメント。辰巳ゆうとは、「円さんのデモテープを初めて聴かせていただいた時、“このままで完成音源なのでは？”と思うほど素敵で、心が温かくなりました。その世界観をどう自分の中に落とし込むか、いつも以上に考えました。円さんならではのメロディーラインは、歌っていて本当に幸せな気持ちになります。この曲の魅力を少しでも損なわないように、その一心で歌わせていただきました」と同曲に対する想いを語っている。

辰巳ゆうとは、1月9日に誕生日を迎え、東京・なかのZEROホールで＜辰巳ゆうとバースデーコンサート＞を、1月17日のデビュー記念日には、大阪・フェニーチェ堺にて＜辰巳ゆうとデビューデーコンサート＞をそれぞれ開催する。

◾️『だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうと サードアルバム〜』 2025年12月17日 発売

初回限定盤（CD＋BOOK） VIZL-2492 \5,000（税込）

通常盤（CD） VICL-66113 \3､500（税込） ▼収録曲

1.鈴鹿峠の旅がらす

作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋 編曲：石倉重信

2.真（まこと）

作詩：久仁京介 作曲：四方章人 編曲：松井タツオ

3.男のあした

作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋 編曲：石倉重信

4.一の谷

作詩：鮫島琉星 作曲：宮下健治 編曲：石倉重信

5.おもかげ酒場

作詩：野村一生 作曲：影山時則 編曲：松井タツオ

6.疾風の如く

作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋 編曲：中島慶久

7.あなた待ち♪

作詩：いのうえ佳世 作曲：桧原さとし 編曲：多田三洋

8.別れの一本杉（オリジナル：春日八郎）

作詩：高野公男 作曲：船村 徹 編曲：南郷達也

9.新地ワルツ（オリジナル：レツゴー三匹）

作詩：橋本 淳 作曲：𠮷田 正 編曲：南郷達也

10.イヨマンテの夜（オリジナル：伊藤久男）

作詩：菊田一夫 作曲：古関裕而 編曲：安部 潤 -初回限定盤ボーナストラック-

11.燕（スぺシャル･バージョン）

作詩：いのうえ佳世 作曲：影山時則 編曲：中島慶久

◾️ライブ情報 ◆＜辰巳ゆうとバースデーコンサート＞

2026年1月9日（金）東京・なかのZEROホール ◆＜辰巳ゆうとデビューデーコンサート＞

2026年1月17日（土）大阪・フェニーチェ堺 ◆＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞

2026年1月31日（土）鹿児島・谷山サザンホール

2026年3月21日（土）埼玉・鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール ◆＜力いっぱい演歌です！辰巳ゆうとコンサートin 新歌舞伎座〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜」

2026年3月29日（日）

大阪府／新歌舞伎座 ◆＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026＞

2026年4月24日（金）愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年5月27日（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2026年7月13日（月）大阪・フェスティバルホール