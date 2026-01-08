人気YouTuber美女、写真集“未公開フォト” 若手女優の水着グラビアも！
人気YouTuberのこばしり。が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」6＆7号の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【写真】僕青・金澤亜美に和内璃乃の水着グラビアも！
ついに発売されたこばしり。最新写真集『君と、こばしりと。』。こばしり。の美しさが極まり、グラビア的にも満足度が高い写真集になっている。今週の「ヤンジャン」では写真集に泣く泣くカットした未公開フォトをお届け。さらに写真集のデジタル版でだけ楽しめる衣装もこっそり披露する。
センターグラビアには、「僕が見たかった青空」から金澤亜美が登場した。7thシングル『あれはフェアリー』でメインメンバーに大抜てきされ、注目を集めている。今回は、古民家と横浜・八景島シーパラダイスの2か所でロケを敢行。古民家ではニット姿でくつろぎ、オフ感あふれる表情を魅せた。一方、八景島シーパラダイスではシックな衣装に身を包み、水族館やメリーゴーラウンドを巡る、デートシーンを彷彿とさせるグラビアに仕上がっている。
Z世代を中心に急速に広がり、大人気コンテンツとなった縦型ショートドラマ。その人気作品に多数出演している俳優、和内璃乃が、水着姿で久々に「ヤンジャン」登場！ 整った美しい顔立ちと印象的な瞳、そして女性らしい柔らかそうなスタイルをたっぷり堪能できる最新撮り下ろし！ 璃乃ちゃんと素敵な冬時間を過ごしてほしい。
