陰陽座が2025年9月に開催された＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞のライブアルバムを、3月18日（水）に発売することが決定した。

陰陽座ツアー2025『吟澪』は、初日の9月11日に横浜で開催されたKT Zepp Yokohama公演を皮切りに福岡・大阪・名古屋・東京・仙台・札幌と、計7都市を巡回。

第16弾オリジナルアルバム『吟澪御前』が意味する“吟ずることを己の澪とする強力な鬼”という言葉を体現するかの如く、口先で己を語るのではなく、音楽そのもので語るのだという陰陽座の信念を貫いたツアーとなった。

こちらの熱気をそのままに収録されたライブアルバム『吟澪灑舞』（読み：ぎんれいさいぶ）は、当日演奏された全楽曲を収めた2枚組となる予定。

そして購入特典も決定。ライヴグッズ「演舞扇子」をリサイズしたステッカーをはじめ、缶バッジ・ブロマイド・革製しおり・ステッカー・マルチケース・メガジャケなど法人別の特典も各種用意されている。

『吟澪灑舞』

2026年3月18日(水)発売

定価￥4,800（税抜価格￥4,364）/品番：KICS-4246〜7

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4246/

収録楽曲

澪吟澪に死す深紅の天穹鬼神に横道なきものを毛倡妓誰がために釡は鳴る大いなる闊歩星熊童子紫苑忍法帖故に其の疾きこと風の如く地獄鈴鹿御前 - 鬼式大嶽丸鈴鹿御前 - 神式組曲「義経」〜悪忌判官邪魅の抱擁三千世界の鴉を殺し焔之鳥鳳翼天翔火車の轍舞頚羅刹無礼講悪路王

【購入特典】

（1）メーカー特典

扇子ステッカー

※配布対象店舗は1月下旬にキングレコードサイトでお知らせします

（2）オリジナル特典

タワーレコード：ジャケット絵柄ステッカー

amazon：メガジャケ

HMV：缶バッジ

ネオ・ウィング：2Lブロマイド

ディスクユニオン：革製しおり

楽天ブックス：マルチケース

KING e-SHOP：バックステージパス風ステッカーセット