いつも同じボブ → ちょい切るだけで、今っぽ！【40・50代】に推したい♡「ウルフボブ」

いつものボブに慣れてくると、どこか物足りなさを感じることも。そんなときに取り入れやすいのが、レイヤーで動きを足したウルフボブです。ウルフほど尖らず、ボブの延長で挑戦しやすいのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の雰囲気にフィットするウルフボブを厳選してご紹介します。

ナチュラルブラウンのプチウルフボブ

ナチュラルブラウンを合わせた、肩ラインのプチウルフボブ。ストレートタッチを活かしつつ、トップは内側へおさめてまとまりを意識しています。ベースは肩に当たる位置で外ハネにし、ほんのりくびれをつくることでメリハリのある印象に。ウルフ感は控えめなので、ボブからのイメチェンでも取り入れやすく、自然に今っぽさをプラスできます。

柔らかさを引き出すグレージュのネオウルフ

ネオウルフは従来のウルフカットよりもレイヤーを抑え、女性らしい柔らかさを残したスタイルです。ひし形シルエットを意識し、首元でぐっと締めてからベースを軽めに外ハネへ。ラフな質感が加わり、動きはありつつも落ち着いた印象にまとまっています。

ひし形シルエットのストレートネオウルフ

ストレートタッチを活かしたネオウルフボブ。トップはふんわりとひし形に整え、顔まわりに自然な立体感を出しています。ベースは軽めに設定し、毛先だけをほんのり外ハネにすることで、やりすぎない動きをプラス。やや前上がりのラインが、横顔にすっきりとした印象を与えてくれます。

上品なラベンダーブラウンのボブウルフ

ストレートタッチをベースに、トップはサイドのみ軽く内側へ入れてくびれを作っています。ベースはさりげなく外ハネにし、動きを足しながらも落ち着いた雰囲気に。派手さは控えめで、大人らしいニュアンスを楽しめるウルフボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里