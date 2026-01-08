XGが、1月23日にリリースする自身初のフルアルバムのメインビジュアルを公開。 併せて、本作のリード曲が「HYPNOTIZE」であることも明らかとなった。

XGの1stフルアルバム『THE CORE - 核』のリード曲である「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような強い没入感を与える楽曲。

本作のテーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつける「魅惑」と「催眠」。メンバーは、自信に満ちあふれ、自身の魅力を完全にコントロールするキャラクターとして表現されている。

歌詞には「tick tock」「視線」「呪文」といった表現が散りばめられ、聴く人が徐々に抜け出せない状態へと引き込まれ、最終的にはXGのリズムと世界観の中で動かされていく感覚が描かれている。単なる魅惑を超え、自信と主体性、そして XG ならではの強烈なエネルギーを凝縮した一曲として完成した。

新ビジュアルの中でXGは、幻想性と洗練さが共存する佇まいで、唯一無二の世界観を改めて印象づけている。冷たく未来的な空間を背景に、純白とパステルトーンを基調としたスタイリングを披露し、強烈な没入感を演出。レース、コルセット、シルク素材を重ねた衣装や実験的なヴィジュアルが神秘的かつ魅惑的なイメージを完成させ、まるで催眠にかかったかのような視線と緊張感あふれる構図が、楽曲の核となるテーマを視覚的に表現している。

1st Full Album『THE CORE - 核』

2026.1.23 FRI Tracklist: XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118