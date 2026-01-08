タレントの千原ジュニアが8日までに自身のインスタグラムを更新。正月に滞在した海外で、清掃員から手渡されたものに驚いたものの写真をアップした。



【写真】すごっ！感嘆するしかない

「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」とジュニア。清掃員経由で、八つ折りにされたノートを破ったような紙に、ボールペンで書かれた手紙をアップ。そこにはジュニアのテレビをいつも見ていることが書かれ「私たち家族が声をかけると周りの人たちが騒ぐといけないので、手紙にしました。応援してます」と急いで書いたような、それでいて読みやすい文字でづづられていた。



ジュニアも「元日から素敵なメッセージと粋なお心遣いありがとうございます‼︎どなたか分かりませんがめちゃくちゃ嬉しい♪今年も頑張れそうです♪頂いた手紙勝手に載っけてすみません！」と許可なしアップを謝罪するとともに、感激したことを明かした。



迷惑がかからないようにするファン、それに対してインスタを使用しての“返信”に、フォロワーも「最高な人ですね！見習います！」「これがSNSの使い方として1番良いですよね♪」「こんな心遣い出来る人になりたい」と双方の心遣いに感嘆していた。



（よろず～ニュース編集部）