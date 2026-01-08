有村架純、銀座で新年の抱負＆あざやか美脚 「ロエベ」日本最大旗艦店オープン記念フォトコール
俳優の有村架純が8日、東京・銀座で行われた「カサロエベ銀座」オープン記念フォトコールに登場した。
【写真多数】豪華な顔ぶれが新春の銀座に登場…「カサロエベ銀座」オープン記念フォトコール
「カサロエベ銀座」は、スペインのファッションブランド「ロエベ」の日本最大となる旗艦店で、中央通りとみゆき通りが交差する銀座の象徴的な地に誕生。「ロエベ」のクラフトマンシップと、銀座が育んできた文化を重ね合わせながら、「過去・現在・未来」をつなぐ新たな拠点として設計されたほか、世界初となる4階のギフトフロアでは、バスライン、スペインにまつわるお菓子も扱うギフトカウンターなど、特別な体験を提供する。
有村は、黒と赤が印象的なコーデにバッグをあわせ、美脚あらわにポージング。
「日本で生活している身としては、世界で二番目に大きい店舗が日本にできたということで、すごく誇らしく、またロエベのファンなのでとてもうれしいです。中でも4階にカスタムできるコーナーがあって、自分好みにカスタムしたり、お友達にギフトするときなどにお友達の顔を想像しながらカスタムしたり、より一歩二歩先を楽しめるような空間が私のお気に入りのコーナーです」と喜びを語った。
グランドオープンにちなみ新年の抱負を聞かれると、「自分自身、まだまだ向上心を捨てずに、変化をどんどんしていきたいという気持ちもあります。どうすれば自分自身よりエンジンをかけて変化していけるかというところは忘れないようにしたいなと思っています。今年は挑戦したことのない作品や役柄もありますので、自分自身に負荷をかけながら楽しみたいなと思います」と笑顔で答えた。
ほかに、浅野順子、板垣李光人、臼田あさ美、柏木由紀子、桂枝之進、滝沢眞規子、田中泯、中野有紗、中村アン、羊文学（塩塚モエカ、河西ゆりか）、藤間爽子、堀田真由、向井理が登場した。
