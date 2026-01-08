BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が5日に放送され、楽天初代監督の田尾安志氏（72）がゲストとして番組初登場。苦労が絶えなかった2005年の楽天監督時代について「一番楽しかった」と懐かしんだ。

これまでの木曜午後10時から月曜同9時に“お引越し”しての新年初放送。田尾氏は、今回ダブルMCを務めた楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）と元日本テレビアナウンサーの上田まりえ（39）に笑顔で迎えられた。

プロ野球再編に伴い、2004年秋に新球団として誕生した楽天の初代監督に3年契約で就任。だが、圧倒的な戦力不足は明らかで、パ・リーグ参戦1年目となった2005年の開幕2戦目には0―26の惨敗を喫するなど38勝97敗1分けの勝率.281でシーズンを終了し、田尾氏は1年で解任された。

あれから20年以上。あの経験をどう思っているのか。つらい思い出ではないのか…。

だが、「本当に東北の方たちの温かい応援で救われた。僕は必ず最下位食らうし、能なし監督って言われるだろうなって覚悟で行ってますから。ヤジられっぱなしで終わるんだろうって。ヤジられないんですよ。これはね、ありがたかったですね。この人たちになんとかいいゲームをお見せしたいっていうね。選手にも“負けてもいいけど全力でやろう”って」と田尾氏。

「僕、一番楽しかったの、あの1年なんです」と笑顔で語った。

「こんなに図太い性格してたんだなって。あの1年で初めて感じました。あれだけ負けても寝れない日がないんですよ。“おやすみ”って寝るんです。うちの女房が“なんで寝れるの？”っていうんですよ。5分以内に寝てるそうなんですよ」と心身ともに疲れ果ててバタンキューだった当時を回想した田尾氏。

「僕はやることやって負けるのはしょうがないと思ってたんで。だけど（契約期間の）3年たった時に、次の監督にバトン渡す時には…。僕は4勝5敗ペースで負けていくチームが最下位のレベルだと思ってるんです。それがだいたいプロ野球界の最下位争い。そこまでもっていきたいなと思ってたんですよね。3年契約って言ったら3年やらせてもらわないと困りますよね。そのなかで考えてるわけですから」と無念さもにじませていた。