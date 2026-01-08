2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。女性芸能人部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/10/10）。

10月3日公開の映画「火喰鳥を、喰う」に女優の森田望(み)智(さと)（29）が、怪奇現象の謎に立ち向かう地方紙記者の役で出演。熱のこもった演技で存在感を放っている。

「初のホラー映画出演だったが、意欲的に取り組み、セリフを丁寧に言うことで、異常現象をより恐ろしく伝える映像になることを学んだと語っていた」（映画記者）



森田望智

転機となった“ワキ毛”ヒロイン役

そんな森田は神奈川県出身。小学生の時、ドラマロケを見て興味を持ち、スカウトをきっかけに芸能事務所に所属。14歳でCM出演でデビューするが、芽が出ず、アルバイトをしながらオーディションを受け続けていた。

「鳴かず飛ばずの時期が長く続いたが、『他にやりたいことがないので、やめるつもりはなかった』と粘り強さを発揮した」（芸能関係者）

好機が訪れたのは19年のこと。ネットフリックス配信のドラマ「全裸監督」のヒロイン役に抜擢されたのだ。

「伝説のAV女優・黒木香のトレードマークのワキ毛をマジックで描いてオーディションに臨み、ストリップ劇場で色香を学び、濡れ場に挑んだ。ドラマは大ヒットした。森田は『夢が叶った』と喜び、鑑賞した両親も笑っていたそうです」（同前）

同作で釜山国際映画祭最優秀新人賞を受賞。翌年、日テレの「トップナイフ」に看護師役で出演。

「主演の天海祐希の動きや目線、集中力を間近で学び、人気にこだわらず、人の心を動かせる女優を目指すきっかけになったそうです」（テレビ誌記者）

不倫する弁護士役を怪演、16歳上監督との熱愛報道も…

さらに同年のTBSドラマ「恋する母たち」では不倫する弁護士役を怪演し、話題を集めた。

「その後、どんな役にもなれる『憑依型の女優』と評された」（同前）

そして昨年、朝ドラ「虎に翼」でヒロイン（伊藤沙莉）の親友でしたたかな兄嫁・花江を演じて一気にお茶の間に浸透した。

「ひとつの役を長く続け、街でも初めて役名で呼ばれたことに感激。『自分が生きている感覚で役を生きている。得難い経験』と朝ドラ出演を振り返っていた」（放送記者）

プライベートでは「全裸監督」で助監督、森田出演の映画「さがす」で監督を務めた16歳年上の片山慎三との熱愛が、22年に『FLASH』で報じられた。

「監督が惚れ、森田を口説いたそうだが、監督も森田の理想である『豊かな人生経験のある人』。交際は順調と言われ、電撃結婚も囁かれます」（芸能デスク）

そうなればまさに「虎に翼」。全裸女優・森田の怪演はつづく。

