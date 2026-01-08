マレーシア航空は、「JP Global New Year Campaign」を1月7日から20日まで開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は11月30日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（54,520円／184,760円）、バンコク・プーケット（55,980円／176,720円）、ジャカルタ（56,670円／206,210円）、シンガポール（56,820円／201,220円）、ダナン（59,700円／193,540円）、セブ（62,300円／172,640円）、シェムリアップ（62,810円／203,850円）、クラビ（78,230円／243,370円）、クアラルンプール（78,760円／292,610円）、ダッカ・コロンボ（87,330円／281,490円）、マレ（101,800円／253,960円）、アデレード・パース・ブリスベン（108,590円／293,770円）、ロンドン（126,690円／403,260円）、パリ（135,320円／428,900円）