「びっくりした」「ミランみたい」神戸が新ユニを発表！ 伝統のストライプデザインに脚光「みんな求めてるのはコレ」
ヴィッセル神戸は１月８日、J１百年構想リーグの新ユニホームデザインを発表した。
コンセプトは「STRIPES FOR THE FUTURE」。神戸は公式サイトで、「伝統のストライプデザインをベースに、前面には下から上へと濃くなるドットグラデーションを施し、積み上げてきた歴史を継承するとともに、より高みを目指し、未来へ新たな一歩を踏み出す強い想いを表現」と説明し、こう続けた。
「２連覇を経て、悔しさを味わった昨シーズン。その悔しさを、神戸の誇りと未来への覚悟へと変えて、再び前を向く。歩みを止めることなく、挑戦を重ねること。常に進化し、前進し続けること。ヴィッセル神戸の挑戦は、ここからまた始まる」
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「悪くないデザイン」「良いユニ！」「カッコ良いです」「いいじゃん！」「わー！ついに！」「びっくりしたわ」「中々イケてるんちゃいます？」「そうなんだよ。みんな求めてるのは、コレなんだよ」「また即、完売しそう」「ミランかな？」「ミランみたいでかっこよくね？笑」などの声があがった。
イタリアの名門を思わせる新キットは、好評を博しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伝統のストライプデザイン！イタリアの名門を思わせる神戸の新ユニ！
