J2コンサドーレ札幌は8日、

2月に開幕する百年構想リーグに向けて

札幌市内で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 新加入選手会見を行いました。



今シーズン7人の選手が新加入。

ユース出身でコンサドーレ、アルビレックス新潟で2度のJ1昇格を経験、

10年ぶりの古巣復帰となったどさんこ堀米悠斗選手は

「9年間新潟でプレーして、10年ぶりに戻ってきましたけど、新しいチームに来た感覚が強いので、この環境でもう1度プレーすることで、自分の成長に繋がると思います。 難しい挑戦だと思うので、チャレンジしたいですし、有望な若手選手が多いので、若手選手達を助けられるように自分がした経験を伝えたいです」と意気込みを語りました。





鳥栖時代、今季監督に就任した川井健太氏の元で2年半プレーしたことがある堀米勇輝選手は「川井監督新体制となって、また新たなスタートになると思うんですけど、このハーフシーズンと26-27シーズンで、よりチームが成長してJ1に戻るべきチームだと思うので、J1に戻ってからも上の順位に行けるチームになれるように頑張っていきます」豊富な運動量や対人の強さが武器の内田瑞己選手、カターレ富山でJ3からJ2昇格に貢献した守護神・田川知樹選手などの即戦力に加え、国士館大学でインカレ準優勝に貢献した川原颯斗選手と稚内市出身で特別指定選手として昨シーズンカップ戦やリーグ戦に出場経験がある大阪体育大学の佐藤陽成選手は共にコンサドーレU18出身で大学を経由して赤黒のユニホームでルーキーイヤーを迎えます。そして、GKとしてユースから2013年以来となる昇格を果たした唯野鶴眞（かくま）選手が加わりました。今シーズンに向けて河合GMは「基盤、育成を図っていきたいと思いますし、1戦1戦戦っていきたいと思います。みなさん共にJ１昇格に向かって戦っていきます。今シーズンも応援よろしくお願いいたします。」昨シーズン16勝5分17敗の12位とJ１昇格を1年目で果たすことできなかったコンサドーレ。川井健太新監督の元J1復帰へ、来週からキャンプ地の沖縄で新シーズンが始動します。