ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは1月8日、自身のInstagramを更新。愛犬・デコピンとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは1月8日、自身のInstagramを更新。デコピンとのツーショットを公開しました。

【写真】大谷翔平＆デコピンのツーショット

「デコピン元気やーん」

大谷選手はストーリーズで、デコピンがグラウンドを走る姿や自身がボールを投げてデコピンがそれを取りに行く姿などを披露。デコピンとの触れ合いを楽しんでいるようです。

本記事執筆時点で最新のストーリーズでは、ロッカールームにてデコピンとのツーショットも公開。バットなど野球道具を持った大谷選手がデコピンを見つめる姿です。

ネット上では、「ドジャースタジアムがデコピンのドッグランになっとる　これほど贅沢な使い方もなかなか無いよな」「たのしそうで何よりです」「デコピンはしゃぎ過ぎ」「ハイテンション」「デコピン元気やーん」「大きくなりましたね」などの声が上がりました。

MLB公式も動画公開

同日、MLBの公式Xもデコピンが元気よく走り回る動画を公開。「デコイは2026年シーズンに向けて準備を進めています!」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)