「大きくなりましたね」大谷翔平、デコピンとの2ショット公開「デコピンはしゃぎ過ぎ」「贅沢な使い方」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは1月8日、自身のInstagramを更新。デコピンとのツーショットを公開しました。
【写真】大谷翔平＆デコピンのツーショット
本記事執筆時点で最新のストーリーズでは、ロッカールームにてデコピンとのツーショットも公開。バットなど野球道具を持った大谷選手がデコピンを見つめる姿です。
ネット上では、「ドジャースタジアムがデコピンのドッグランになっとる これほど贅沢な使い方もなかなか無いよな」「たのしそうで何よりです」「デコピンはしゃぎ過ぎ」「ハイテンション」「デコピン元気やーん」「大きくなりましたね」などの声が上がりました。
「デコピン元気やーん」大谷選手はストーリーズで、デコピンがグラウンドを走る姿や自身がボールを投げてデコピンがそれを取りに行く姿などを披露。デコピンとの触れ合いを楽しんでいるようです。
