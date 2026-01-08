1月3日にようやく今シーズンの営業が始まった、石川県白山市の白山一里野温泉スキー場。関係者は今後の天候に期待を寄せます。

久々江龍飛キャスター「雪が降る白山一里野温泉スキー場。新雪に覆われ、白銀の世界が広がっています。」

雪不足により、先月20日のオープンを延期した白山一里野温泉スキー場ですが、現在は大部分のコースで滑走が可能になりました。

客「ようやく雪が降ってよかった。すぐに行きたい気分、楽しみ」

白山一里野温泉スキー場 寺祥澄 支配人「一部滑走でスタートしたが、待ちわびたお客様にたくさん来てもらったので、勝負はこれから」

今シーズンの営業は、3月22日までを予定しています。

一方で…5年続く苦悩「温泉が供給されない」

久々江アナ「スキー場のオープンにより賑わいを見せるのが、周辺の温泉施設。しかし、ここ5年間、一里野温泉の入浴施設に温泉が供給されない状態が続いています」

一里野温泉で47年間営業を続けている岩間山荘。シーズン中、多い時には1日およそ40人の宿泊客が訪れます。

白山一里野温泉・岩間山荘 女将 北村祐子さん「（浴槽に張られているのは？）山からの水を沸かして、ボイラーを新しくして、注いでいる」

2020年12月、一里野温泉がある白山市尾添地区では、雪の重みや雪解け水により県道が崩落した影響で温泉を引く引湯管が破断。さらに翌年、追い打ちをかけるように記録的な大雨が山間部を襲い、源泉施設も被害を受けました。それ以来、宿に温泉が届かない状態が続いています。

白山一里野温泉・岩間山荘 女将 北村祐子さん「『どこかでお風呂入れますか？』と聞かれると、『ごめんなさい、一里野は温泉が来ていないのでどこも入れないです』というのがとても心苦しい。『一里野温泉って書いてあるじゃない』と言われると、より心苦しい。」

見えない復旧と燃料費1.5倍

現在はボイラーでお湯を沸かし、風呂場の営業を続けていますが、問題は「燃料コストの増加」です。

灯油の使用量は以前の1.5倍以上に。

市がおよそ半分を負担し支援していますが、状況が長引けば施設への負担は増すばかりです。市によると、引湯管の復旧見通しは立っていないということです。

白山一里野温泉・岩間山荘 女将 北村祐子さん「私たち以上にお客さんが、『まだ来ないね』『もう来るかね』と待ち遠しく待ってくれている。これが私たちの励みになっているし、申し訳なく思っている気持ちが色々と糧になっている」

岩間山荘では、スキー場のオープン延期に伴い、キャンセルが10件以上発生しましたが、今週末からの3連休は常連客を中心に予約がいっぱいで、まずは一安心といった状況です。

温泉が届いていた頃に比べ、2割ほど客足は減ったということですが、女将の北村さんの暖かなもてなしは変わらぬままです。