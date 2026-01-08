なぜドジャースは圧倒的なのか？　元MLB投手が告白した他球団と一線を画す内情「彼らにレギュラーシーズンの試合は意味がない」

大谷ら豊富なタレント陣が揃うドジャース。その強さの秘訣とは何なのか(C)Getty Images

なぜドジャースは圧倒的な強さを誇るのか。その理由は、さまざまに存在する。

おそらく、大半の人が想像する最大の要因は、圧倒的な資金力を背景にした戦力強化だろう。実際、それも重要なファクターだ。2025年におけるドジャースの4億1730万ドル（約658億円）で、30球団中16球団のそれを凌駕。まさに唯一無二と言える強さの原動力ともなっている。

金に糸目を付けぬ強化方針は時として「野球界を壊す」と批判も招いている。ただ、球団内部の環境を熟知する人間からすれば、ドジャースの強さの秘訣は、“カネ”だけが理由ではないという。

昨季限りでの現役引退を表明した元ドジャースのジョー・ケリーは、米ポッドキャスト番組『Baseball Isn’t Boring』で「彼らが他と違うのは常に前を向いているということだ」と断言。ポストシーズンでの戦いに向けた体制作りが、他球団を圧倒する要因だとした。

かくいうケリーも現役生活では4球団を渡り歩いた。そんな米球界の酸いも甘いも知る37歳は「ドジャースは特別だ」と証言。その理由を次のように話している。