なぜドジャースは圧倒的なのか？ 元MLB投手が告白した他球団と一線を画す内情「彼らにレギュラーシーズンの試合は意味がない」
大谷ら豊富なタレント陣が揃うドジャース。その強さの秘訣とは何なのか(C)Getty Images
なぜドジャースは圧倒的な強さを誇るのか。その理由は、さまざまに存在する。
おそらく、大半の人が想像する最大の要因は、圧倒的な資金力を背景にした戦力強化だろう。実際、それも重要なファクターだ。2025年におけるドジャースの4億1730万ドル（約658億円）で、30球団中16球団のそれを凌駕。まさに唯一無二と言える強さの原動力ともなっている。
金に糸目を付けぬ強化方針は時として「野球界を壊す」と批判も招いている。ただ、球団内部の環境を熟知する人間からすれば、ドジャースの強さの秘訣は、“カネ”だけが理由ではないという。
昨季限りでの現役引退を表明した元ドジャースのジョー・ケリーは、米ポッドキャスト番組『Baseball Isn’t Boring』で「彼らが他と違うのは常に前を向いているということだ」と断言。ポストシーズンでの戦いに向けた体制作りが、他球団を圧倒する要因だとした。
かくいうケリーも現役生活では4球団を渡り歩いた。そんな米球界の酸いも甘いも知る37歳は「ドジャースは特別だ」と証言。その理由を次のように話している。
「彼らにとってレギュラーシーズン中の試合なんて意味がないような感じなんだ。とにかくプレーオフに行って、全力でぶちかませるかどうか。それだけなんだよ。だからポストシーズンに怪我人が戻ってくるのも全て計画通りなんだ。ある時には『（投手としての）ショウヘイの復帰が遅い』なんて言われていたけど、彼でさえ扱い方は他の選手と変わらない。選手たちが『もうかなり良い状態だ』と言っても、『いけるってレベルじゃなくて、最高レベルにしてからだ』と言われるんだよ。それが他とは明らかに違う」
さらに「ドジャースは利益を再投資のために使っている」と力説。「数字上はドジャースよりも稼いでいるチームだってあるけど、彼らはお金を使わない」とキッパリ。あらためて世間の補強批判を一蹴した。
今季はワールドシリーズ3連覇が目標となるドジャース。その牙城を崩すチームは現れるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]