石川県・奥能登の公立小中学校では8日から3学期が始まり、冬休みを終えた子どもたちの元気な声が校舎に戻ってきました。

地震と豪雨の影響で子どもの数が減少する輪島市では、2026年4月に小中学校の再編を控えています。輪島市内6つの小学校が集まる仮設校舎では、3学期がスタートしました。

教室では子どもたちが冬休みの宿題を提出しながら、担任の先生やクラスメイトとの再開を喜び合いました。

6年生の児童「お婆ちゃんちに行っておせちとか食べて楽しかったです。学校がはじまってみんなと会えて嬉しいです」「（どんな冬休みでした？）インフルエンザ。いとこの家に遊びに行きたかった」「3学期は勉強も頑張りたいけど、友達やクラスメイトへの思いやりも頑張りたいです」

3学期を迎えた子どもたちは、思い思いに冬休みを過ごしたようです。

新年度から輪島市の小中学校は12校から4校に再編

輪島市内の小中学校は新年度を迎える4月から、児童生徒数の減少に伴い、現在12ある小中学校が4つに再編されます。

5年生の児童「みんなが笑顔で明るい小学校にしていきたい」

地震と豪雨により学びの環境が大きく変わりながらも、子どもたちは一歩ずつ歩みを進め日々、成長を続けます。

6つの小学校の児童が机を並べる仮設校舎は、2028年9月、新校舎に生まれ変わる予定です。