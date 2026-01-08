マクドナルド、キャンペーン動画に「文化の盗用」の声？ 「何故公式でコレをやってるんだ」「声優豪華すぎる」
ハンバーガーチェーン・マクドナルドの公式X（旧Twitter）は1月7日、投稿を更新。公開した動画に、一部から「文化の盗用」との声が寄せられました。
【動画】マクドナルドが“文化の盗用”？
コメントでは「面白い。面白いけど、何故公式でコレをやってるんだ」「声優豪華すぎるんよ」「マクドの公式がここまで遊べる時代になったのか 感慨深い」「また懐かしいものを笑」「２チャンネルをゴリゴリ見てた世代が作るネタで、一線級声優を豪華に使ってしまうとはｗ」などの反響が寄せられました。
(文:多町野 望)
「また懐かしいものを笑」同アカウントは「イオナズン面接 with ドラクエバーガー 受験者：野沢雅子 面接官：宮村優子、花江夏樹」とつづり、1本の動画を投稿。アスキーアートのネットミームを再現したものです。受験者の「特技はイオナズン」という内容に面接官がツッコむところから始まり、シュールな会話が繰り広げられています。
「文化の盗用」の声も一方で、「これはさすがにインターネットへの理解じゃなくて文化の盗用だよ。FLASH作者のクレジットもないし、オチまでほぼコピーだし、リスペクトないでしょこれは」との声も。それに対しては「匿名文化のネット界隈の流行りで作者不明なのにクレジット？文化の盗用？野暮にも程がある」「マクドナルドが権利を主張（例えば「イオナズン面接」で商標とったとか）なら盗んだって言えるかもだけど作者不明のただのミームに乗っかったのをパクったと糾弾するのはどうかと」などの意見が上がっていました。
