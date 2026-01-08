亀田製菓は、明治との共同開発商品「76g 亀田の柿の種とチョコピーナッツ」（以下、「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」）を、1月12日から1月末までの期間限定で発売する。

「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」は、ピリッと辛く香ばしい醤油味の「亀田の柿の種」と、チョコレートのコク深い甘さとピーナッツの風味が絶妙に溶け合う「チョコピーナッツ」をMIXした、この時期だけの特別な柿の種。「チョコピーナッツ」は柿の種と一緒に食べる際につまみやすい大きさになるよう、あえて半分に割れたピーナッツを使用し、明治のオリジナルチョコレートをたっぷりまとわせ、柿の種との相性抜群な「チョコピーナッツ」に仕上げている。

甘さとしょっぱさのベストバランスを追求し、柿の種とチョコピーナッツの比率は、柿の種：チョコピーナッツ＝3：7（重量比）のこだわりの比率にしている。一緒に食べたり、交互に食べたり、食べ方によって異なる味わいを楽しめる。“甘い”と“しょっぱい”がとまらない、期間限定の味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］345円前後（税込）

［発売日］1月12日（月）

