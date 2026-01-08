ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「食の安全・安心、地球にもやさしい」の一環として、レンジで温めてすぐに食べられる「冷凍おむすび」3種類を1月13日から北陸地方のファミリーマート約540店で先行発売する。

ファミリーマートでは、昨年9月から北陸地区において、物流配送の効率化と食品ロス削減を目的としておむすび・弁当などの配送を1日2便化体制に変更するとともに、時間帯を問わずいつでも商品を提供できる冷凍弁当の取り扱いを開始した。

今回、新たに「冷凍おむすび」の販売を開始する。同商品は、通常販売しているおむすびと同一の国産米を使用している。袋の端を少し開封し、お店や家庭の電子レンジで加熱するだけで、ほかほかのおむすびを楽しめる。

保存性に優れた冷凍食品のバリエーションを拡充することで、即食需要だけでなく家庭でのストック需要にも対応し、さらなる食品ロスの削減と消費者の利便性向上を図っていく考え。



「冷凍おむすび 焼しゃけ」

「冷凍おむすび 焼しゃけ」は、定番人気の「焼しゃけ」を冷凍おむすびにした。レンジアップすることで、ふっくらとしたお米と鮭の旨味を味わえる。



「冷凍おむすび 南高梅」

「冷凍おむすび 南高梅」は、酸味と旨味のバランスが良い「南高梅」を使用した。



「冷凍おむすび 真昆布」

「冷凍おむすび 真昆布」は、味のある「真昆布」を使用。家庭での買い置きや小腹が空いた際にも最適な一品となっている。

［小売価格］

冷凍おむすび 焼しゃけ：198円

冷凍おむすび 南高梅：198円

冷凍おむすび 真昆布：198円

（すべて税込）

［発売日］1月13日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp