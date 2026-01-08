丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「肉がさね玉子あんかけうどん」を1月14日から全国の丸亀製麺で期間限定販売する。また、同日から「だし玉肉づつみうどん」を全国のロードサイド店を中心に販売を開始する。昨年11月末から販売中の「鴨ねぎうどん」も継続販売する。

冷え込みが一段と厳しくなる1月。一軒一軒が製麺所である丸亀製麺では、湯気が立ち上る釜で茹でたあっつあつのうどんを用意している。麺職人（麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号）が毎日粉から打つうどんとともに、手間ひまを重ねた“冬の手しごと”からつくられるおいしさで、心も身体もあたためてほしいという。



「肉がさね玉子あんかけうどん」

「肉がさね玉子あんかけうどん」は、毎日粉から打つうどん、店内で数時間おきに引く白だしのベースに、丁寧に卵を溶き入れて仕込む玉子あんかけ、じゅわっと甘辛く焼き上げる牛肉、合わせそぼろの“手づくり”と“おいしさ”を重ねた一杯。2年ぶりの販売となる今冬、牛肉と合わせそぼろの旨みがじゅわっとおしよせる、寒い季節に人気の商品の一つとなっている。



「だし玉肉づつみうどん」

新作の「だし玉肉づつみうどん」は、注文ごとに一つひとつ丁寧に焼き上げるだし巻き玉子をまるまる1本、打ち立てのうどんに乗せて提供する。およそ2個分の卵に白だしとかえしで下味をつけ、甘辛い味わいの合わせそぼろをたっぷりと包みこんでいる。ひと口ごとに、玉子の甘みとだしの旨みがじゅわっと口いっぱいに広がる、玉子好きな人にも是非食べてもらいたい一杯となっている。とろりとしたあんかけだしで、最後まであたたかく楽しめる。



「鴨ねぎうどん」

旨みがぎゅっと詰まった合鴨肉、焼き目香ばしい白ねぎ、そして特製鴨だしをあわせた、冬の旨さが詰まった「鴨ねぎうどん」も引き続き販売する。注文ごとに鴨と特製だしを火にかけるからこそ旨みが溶けだしただしを、もちもちのうどんにたっぷりと絡めて食べてほしい考え。

丸亀製麺ならではの手間ひまかけた、冬だけの味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

肉がさね玉子あんかけうどん

（並）：840円

（大）：1030円

（得）：1220円

だし玉肉づつみうどん

（並）：890円

（大）：1080円

（得）：1270円

鴨ねぎうどん

（並）：920円

（大）：1110円、

（得）：1300円

※1月14日から（大）（得）の価格が変更となる

（すべて税込）

［発売日］1月14日（水）

丸亀製麺＝https://jp.marugame.com