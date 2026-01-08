STARGLOW、デビューへ向けたティザー映像シリーズの完結編公開 リリース日に記念イベントの開催も決定
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生したRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」のリリースに向けたティザー映像シリーズ『STARGLOW IS COMING』の完結編を公開した。
【動画】STARGLOW、デビューへ向けたティザー映像シリーズの完結編
このシリーズは、3日より毎日1本ずつ公開されてきたもので、各メンバーにフォーカスしたユニークな演出が話題に。最終章となる今回の映像では、デビューという夢の舞台に向かって歩み出す5人の姿が印象的に描かれている。
さらに、デビュー当日となる21日には、都内某所にて「Star Wish」リリース記念イベントの開催も決定。当日はデビュー曲「Star Wish」が初披露される予定で、イベントの詳細や参加方法は後日オフィシャルファンクラブにて発表される。
なお、STARGLOWはデビューシングルを携えて、31日および2月1日に神奈川・横浜BUNTAIにて初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』を開催予定。デビューの瞬間をファンと分かち合う熱い2日間となりそうだ。
