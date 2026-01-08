キングジムは、左右独立したクリップで厚みのある本もしっかり固定でき、クリップを取り外さずにページがめくれる、折りたたみブッククリップ「ツイップ」を2月18日から発売する。

近年、受験勉強の効率化の需要や社会人の学び直しが増えたことから、参考書やテキストを開いたまま固定できるブッククリップの需要が高まっている。しかし、既存のブッククリップには「参考書の始めや終わりなど左右のページ数に差があると固定しにくい」「ページをめくるたびにクリップを付け直すのが手間」「重みで固定するタイプは持ち運びにくい」といった不満があった。





キングジムはこうした不満を解消するため、左右独立構造によりクリップを取り外さずにページがめくれる、折りたたみブッククリップ「ツイップ」を開発した。



「ツイップ」（左から：シロ、クロ、アオ）

「ツイップ」は、左右のクリップが独立して動くブッククリップ。本の左右のページ数に大きな差がある場合でも、それぞれの厚みに合わせてしっかり固定できる。また、横からはさむ構造でクリップの取り外しが不要なため、クリップを上げるだけでスムーズにページがめくれる。本体はコンパクトに折りたたみ可能で、ペンケースに入れて手軽に持ち運べる。カラーはシロ、クロ、アオの3色展開。

キングジムは、折りたたみブッククリップ「ツイップ」の投入によって、学習環境をより快適にする学習支援用品の市場拡大を目指していく考え。

［小売価格］1400円（税別）

［発売日］2月18日（水）

キングジム＝https://www.kingjim.co.jp