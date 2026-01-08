¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤¬TDCA¤òÀ÷¤á¾å¤²¤ë24Æü´Ö¡¡¡ÖFan Fun Festival¡×4¤«½êÌÜ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Start¡ª¡ª¡Ú1¡¿9¡Á2¡¿1¡Û
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤«¤é³ÆÃÏ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªº×¤ê¡ÖLoveLive! Fan Fun Festival¡×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¾ÜºÙ
4¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Á2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¦Ì's¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òºÌ¤ê¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëºÅ¤·¤À¡£
ÍÍ¡¹¤Ê·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ô¥¯¥·¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ê¤ÉÍ·±àÃÏÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó4µ¡¼ï¤¬¡¢¡ÖSnow halation¡×¤ä¡ÖAngelic Angel¡×¤Ê¤É¦Ì's¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤äÆÃÊÌ±ÇÁü¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢±àÆâ15¤«½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥é¥ê¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¦¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥é¥ê¡¼ÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢1²ó·ô¤¬2300±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢4²ó·ô¤¬6300±ß¡£
¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡ª¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤Î»²²Ã¤Ë¤ÏÊÌÅÓ700±ß¤¬É¬Í×¡£¥¸¥ª¥Ý¥ê¥¹B1¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£A¾Þ¤Ï¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¢B¾Þ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿É÷¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¾·ÂÔ¾õ¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢C¾Þ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¥¸¥ª¥Ý¥ê¥¹B1¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê3850±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ê1100±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ê440±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÁ´13Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡£¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ç¤Ï¡Öprintemps¥¤¥Á¥´¥°¥é¥Î¡¼¥é¡×¡Ê900±ß¡Ë¤ò¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥¢¥ê¥ä¡×¤Ç¤Ï¡ÖBiBi ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×¡Ê1280±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥ó¥¯¥ì¡¼¥×¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡Ölily white¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£