福山雅治、自撮りショットにファン絶賛「どの生き物よりも素敵です」「下からの角度もカッコイイ」
歌手で俳優の福山雅治（56）が7日、自身のインスタグラムを更新。南米・ガラパゴス諸島で撮影した自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「どの生き物よりも素敵です」福山雅治の自撮りショット
福山は「赤道直下のガラパゴス。イメージとは違って朝夕は10℃を下回るほど寒い。紫外線も強烈。だが、その強い光のおかげで写真の解像度は異様に高い。いつも思う。光と風の中で生きる生命たちに比べ、なんと脆弱な自分か」とつづり、フード付きのジャケットにサングラスを合わせた自撮りショットを投稿。静かな表情で空を見上げる姿が収められている。
落ち着いた色合いの1枚からは、寒さの中で自然と向き合う様子がうかがえ、現地で感じた環境の厳しさや思索的な心境が伝わってくる。
この投稿にフォロワーからは「どの生き物よりも素敵です」「赤道直下なのに寒い 不思議ですね！自撮りのましゃも素敵」「下からの角度もカッコイイ」「なるほどです 写真の鮮明さは眩しいほどです」「かっこよ」といった声が寄せられている。
